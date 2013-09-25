تبیین آرمانهای شهدا وظیفه همه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و همزمان با هفته دفاع مقدس، سومین یادواره شهدای بسیج شهرک رضی و پایگاه شهید باهنر در حسینیه سیدالشهدا شهرستان ورامین برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و قشرهای مختلف مردم ورامین حضور داشتند، حجت الاسلام هاشمی از راویان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس به خاطره گویی از رشادت و سلحشوری ملت ایران در جنگ تحمیلی پرداخت.

حجت الاسلام محمد انوری در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از برگزاري يادواره اين نيست كه فكر كنيم شهدا به ما احتياج دارند، بلكه اين ما هستيم كه به شهدا نياز داريم.

امام جماعت حسینیه سیدالشهدا شهرک رضی با بیان اینکه شهدا با اراده و میل باطنی خود، از جان و مال و تعلقات دنیوی گذشتند تا میهن اسلامی‌مان پابرجا بماند، افزود: هر ایرانی باید در پاسداشت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بکوشد تا در مقابل شهدا و انقلاب اسلامی که ثمره خون پاک این عزیزان است، احساس شرمندگی نکند.

این مسئول عنوان کرد: اين اسطوره ‏های فراموش‌نشدنی با اهدای جان خود در راه اعتلای كشور و حفظ آن قدم برداشتند و هيچ چيز نمی ‏تواند جای اين فداكاری را بگيرد، چراکه ياد و خاطره شهدا هيچ وقت فراموش نمی‌شود و هميشه در تاريخ ثبت می‌ماند.

وی مکتب شهادت عامل صیانت از دین اسلام خواند و اعلام کرد: شهادت ماندگاری و حفظ دین را تضمین کرده است، به صورتی که ما امروز می‌بینیم بعد از 1400 سال این احکام نورانی و انسان‌ساز کامل و جامع امروز به دست ما رسیده است.

این فعال فرهنگی یادآور شد: شهدا زمان‌شناس و آگاه به زمانه بودند و با شناخت شرایط و با تبعیت از اسلام و قیام سالار شهیدان حرکت خود را آغاز کردند و نتیجه این حرکت حیات برای جامعه اسلامی است.

وی گفت: در زمان حاضر اگر می خواهیم در دنیا زندگی سعادتمندانه ای داشته باشیم باید با الگوگیری از شهدا و ایثارگران این حرکت عاشورایی را ادامه دهیم و در راه حفظ آرمان های و اهداف انقلاب اسلامی تلاش کنیم.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: تبیین اهداف و آرمان های شهدا وظیفه همه مسئولان و متولیان است تا جوانان و نوجوانان با این آرمان ها آشنا شده و از فرهنگ ایثار و شهادت درس بگیرند.

حجت الاسلام انوری در پایان تأکید کرد: روزی که یاد و خاطره شهدا و ارزش های آن دلاوران و دل سپردگان حق فراموش شود، آن روز، روز شکست ماست.

شهید مجتبی اسفنجانی، لطف الله اردستانی رستمی، شهیدان همتی، حسین فتحی، محمود اردستانی محمدی، سید محمود ساداتی، محمدرضا اردستانی، منصور نعیمی، ناصر نعیمی، محمد حبیبی، مهدی ایروانی، ابراهیم پشت مشهدی، مصطفی محمدی، سید مجتبی سادات اردستانی، مرتضی اشتری و مجتبی بختیاری، 17 شهید پایگاه شهید باهنر شهرک رضی هستند که در این یادواره از خانواده این دلاورمردان تجلیل شد.