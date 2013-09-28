به گزارش خبرنگار مهر، جوانانی که با هزار امید سختی های بسیار را به جان می خرند و خواب را از چشمانشان برای گذراندن خان اول ورود به دانشگاه ها که همان کنکور است حرام می کنند تا با قبولی در دانشگاهها در میان اقوام و فامیل جایگاهی بهتر را کسب کنند. در زمان ثبت نام و آغاز سال تحصیلی با مشکلی دو چندان بزرگتر روبرو می شوند و آنهم نبود خوابگاه است.

دانشجویانی که در شهرستان و استانی به غیر از محل زندگی خود قبول شده اند باید رنج سفر را به جان بخرند. اما آنچه برای بسیاری از خانواده های دانشجویان جای نگرانی دارد گرفتن سهیمه خوابگاه و اسکان دائم در طول تحصیل برای فرزندانشان است. خوابگاه یکی از امکانات رفاهی مناسبی است که دانشگاههای مختلف سعی می کنند با ارائه دغدغه دانشجویان برای تحصیل را به حداقل برسانند.

در سال های گذشته با ایجاد دانشگاه ها در شهرهای کوچک و بزرگ و افزایش جذب دانشجویان، کمبود و نبود خوابگاه در این دانشگاه ها را به یک معضل بزرگ برای ادامه تحصیل دانشجویان به خصوص دختران تبدیل کرده است. دانشجویان دختر برای حضور در شهرهایی به غیر از محل زندگیشان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و آسیب های زیادی آنها را تهدید می کند. لذا ضروری است تا مسئولان استانی و شهرستانی که در سفرهای مسئولان ارشد کشور خواستار راه اندازی دانشگاه در شهرهای خود هستند به مسائل رفاهی و خدماتی دانشجویان هم که از ضروریات ادامه تحصیل و کاهش دغدغه دانشجویان است هم توجه ویژه داشته باشند.

در سال جدید تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم همچون سایر دانشگاه های استان با مشکل کمبود خوابگاه روبرو شده که این امر در سه سال اخیر با افزایش دانشجویان و بهم خوردن تناسب جذب دانشجو در میان دختران و پسران نمود بیشتری پیدا کرده است.

تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تماس با خبرگزاری مهر با ابراز گلایه از کمبود خوابگاه خواستار توجه ویزه مسئولان امر شدند. این تعداد از دانشجویان دختر عنوان می کنند: متاسفانه در زمان ثبت نام در دانشگاه به دلیل کمبود خوابگاه از سوی دانشگاه اعلام شد باید به فکر رهن و اجاره محلی برای اسکان باشیم.

این تعداد از دانشجویان بیان کردند: هزینه های سنگین رهن و یا رهن و اجاره از توان خانواده های ما خارج است و امکان پرداخت این هزینه ها را نداریم. همچنین خانواده های ما اجازه نمی دهند در شهر غریب بدون داشتن خوابگاه اقامت کنیم. این موضوع را بارها به مسئولان دانشگاه اعلام کرده ایم ولی هنوز جواب روشن و دقیقی نگرفته ایم.

دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزودند: خانواده هایمان با شرایط فعلی و ماندن در دانشگاه مخالف هستند و در صورتیکه مشکل حل نشود باید مجددا به فکر شرکت در کنکور باشیم. شرایط فعلی حضور در دانشگاه ها سخت است و در صورت عدم حضور در دانشگاه و ادامه تحصیل باید دو سال منتظر بمانیم.

مشکلات خوابگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در میان تمامی دانشجویان دانشگاه های دیگر استان مشترک است.

دکتر ابراهیم حسن نژاد معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه سه سال است که با مشکل تامین خوابگاه برای دانشجویان روبرو هستیم، اظهارداشت: مشکل تامین خوابگاه برای دختران را به کمیسیون دانشگاه، وزارت علوم، استانداری هرمزگان و فرمانداری شهرستان اعلام کرده ایم.

وی عنوان کرد: در سال 91 با ایجاد خوابگاه های خود گردان مشکلات خوابگاهی تا حدودی مرتفع شد اما در سال جدید این مشکل به دلیل بر هم خوردن تناسب جذب دانشجویان دختر و پسر بر هم خورد. امسال تناسب جذب 70 به 30 بود و افزایش سهمیه دختران مشکلات خوابگاهی را افزایش داد. تا پیش از این تناسب ورودی 60 به 40 بود.

حسن نژاد با اظهار اینکه تعداد 434 نفر در سال تحصیلی جدید پذیرش شده است، افزود: در تامین خوابگاه برای پسران مشکلی نداریم، حتی 70 درصد دختران هم در خوابگاه ها اسکان داده شده اند. ولی متاسفانه هنوز با مشکل خوابگاه برای 150 دانشجوی دختر روبرو هستیم.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: علیرغم اینکه از سه سال پیش در دفترچه کنکور و سایت وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده ایم خوابگاه نداریم. اما باز هم سعی خواهیم کرد از دغدغه دانشجویان در گرفتن مکان اقامت بکاهیم.

وی ادامه داد: پیگیر راه اندازی خوابگاههای خودگردان برای حل مشکل دانشجویان دختر هستیم.

وی با تاکید بر ورود و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین در امر احداث خوابگاه های دانشجویی خاطرنشان کرد: علیرغم دعوت از بخش خصوصی و برگزاری جلسات با افرادی که تمکن مالی دارند متاسفانه موفق به جذب سرمایه گذار نشده ایم.

دکتر حسن نژاد با اظهار اینکه سرمایه گذاران علاقه ای به سرمایه گذاری در این حوزه را ندارند، ابراز داشت: نیازمند تغییر دیدگاه ها و نگاه مسئولان و بخش خصوصی به این حوزه هستیم. بخش خصوصی بدنبال بازگشت سرمایه در بازه زمانی کوتاه است و احداث خوابگاه را به صرفه نمی داند.

وی گفت: جلسات متعددی را با استاندار هرمزگان، فرمانداری و مسئولان امر در راستای حل مشکل خوابگاه و جذب سرمایه گذار برگزار کرده ایم ولی هنوز اتفاق خوشایندی نیفتاده است.

ایجاد امکانات رفاهی در کنار احداث دانشگاه از الزامات پیشرفت علمی و پژوهشی و کاهش دغدغه های تحصیلی دانشجویان است. با توجه به مشکلات سالهای اخیر در حوزه بودجه ریزی و تخصیص اعتبارات می طلبد تا بخش خصوصی را به این عرصه وارد کرد. ایجاد تسهیلات لازم و ارائه امتیاز برای تشویق سرمایه گذار می تواند دانشگاه ها را در امر ایجاد خوابگاه یاری کند.

دکتر حسن نژاد بیان کرد: برای تشویق بخش خصوصی سعی خواهیم کرد با توافق، زمین در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهیم داد یا با معرفی به بانک از تسهیلات ساخت بهره مند شوند.

آنچه مهم و ضروریست لزوم ورود نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس، استاندار هرمزگان، فرماندار بندرعباس به مقوله ایجاد خوابگاه برای دانشجویان است.