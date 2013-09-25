كارشناسان حقوقي موظف به صیانت از حقوق قانوني دستگاه هاي دولتي هستند

ابوالقاسم مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولين جلسه مديران، مشاوران و كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي شهرستان فيروزكوه اظهار داشت: تشكيل جلسه كمسيون حقوقي در فیروزکوه بار آسيب ها را در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي شهرستان كاهش خواهد داد.

وی بر تشكيل كمسيون حقوقي به منظور كاهش بار آسيب ها در دستگاه هاي دولتي تاکید کرد و افزود: دستگاه ها بايد واحدهاي حقوقي خود را ارزيابي كنند و به جايگاه كارشناسان حقوقي در ادارت و نهادها اهميت دهند، همچنين آنان را به لحاظ مالي حمايت كنند و انگيزه كار و فعاليت را در وجود كارشناسان و مشاوران حقوقي افزايش دهند.

این مسئول عنوان کرد: این كميته براي شهرستان بسيار حائز اهميت است چون به كشاكش و اختلاف بين دستگاه ها به صورت تخصصي و كارشناسي كمك شاياني مي كند.

مهری ادامه داد: كارشناسان حقوقي موظف هستند از حقوق قانوني دستگاه ها و سازمان هاي دولتي حمايت و سيانت بكنند.

وي از كارشناسان حقوقي خواست تا در انجام امور حقوقي از راه هاي ساده تر و سريعتر استفاده كنند.

این مسئول افزود: برای هماهنگي بين دستگاه ها و شوراهاي اسلامي شهر و روستا بايد حقوق و قوانيني كه در نظام تاييد شده، طراحي و دسته بندي شود تا دستگاه هاي دولتي و شوراها بر اساس آن حركت و فعاليت كنند.