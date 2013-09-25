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۳ مهر ۱۳۹۲، ۹:۳۱

مهری تاکید کرد:

كارشناسان حقوقي موظف به صیانت از حقوق قانوني دستگاه هاي دولتي هستند

كارشناسان حقوقي موظف به صیانت از حقوق قانوني دستگاه هاي دولتي هستند

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: فرماندار فیروزکوه بر صیانت از حقوق قانونی دستگاه های دولتی از سوی کارشناسان حقوقی تاکید کرد.

ابوالقاسم مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولين جلسه مديران، مشاوران و كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي شهرستان فيروزكوه اظهار داشت: تشكيل جلسه كمسيون حقوقي در فیروزکوه بار آسيب ها را در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي شهرستان كاهش خواهد داد.

وی بر تشكيل كمسيون حقوقي به منظور كاهش بار آسيب ها در دستگاه هاي دولتي تاکید کرد و افزود: دستگاه ها بايد واحدهاي حقوقي خود را ارزيابي كنند و به جايگاه كارشناسان حقوقي در ادارت و نهادها اهميت دهند، همچنين آنان را به لحاظ مالي حمايت كنند و انگيزه كار و فعاليت را در وجود كارشناسان و مشاوران حقوقي افزايش دهند.  

این مسئول عنوان کرد: این كميته براي شهرستان بسيار حائز اهميت است چون به كشاكش و اختلاف بين دستگاه ها به صورت تخصصي و كارشناسي كمك شاياني مي كند.

مهری ادامه داد: كارشناسان حقوقي موظف هستند از حقوق قانوني دستگاه ها و سازمان هاي دولتي حمايت و سيانت بكنند.

وي از كارشناسان حقوقي خواست تا در انجام امور حقوقي از  راه هاي ساده تر و سريعتر استفاده كنند.

این مسئول افزود: برای هماهنگي بين دستگاه ها و شوراهاي اسلامي شهر و روستا بايد حقوق و قوانيني كه در نظام تاييد شده،  طراحي و دسته بندي شود تا دستگاه هاي دولتي و شوراها بر اساس آن حركت و فعاليت كنند.

کد مطلب 2142540

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