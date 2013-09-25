49 گونه پستاندار و پرنده در آمل غیرمجاز شکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد دعاگو صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این شکارچیان در شکار 23 راس گونه های پستانداران شامل قوچ، کل ، بز ، گراز، شغال وسنجاب و 26قطعه انواع پرندگان شامل کبک ، قرقاول و کاکایی" و 3هزار و710 قطعه ماهیان تخم ریز در رودخانه هراز توسط ماموران ومحیط بانان محیط زیست شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: از متخلفان تعداد 27 قبضه اسحله مجاز ، 5قبضه اسلحه غیرمجاز و74 رشته تورماهیگیری ولنسرماهیگیری کشف وضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل، از شناسایی ودستگیری 146 شکارچی متخلف به جرم شکارغیرقانونی وحوش در مناطق ممنوعه ونیز خارج از زمان تعیین شده شکار در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل، همچنین به موارد تخلف برخی فروشگاه های صنایع دستی این شهرستان در نگهداری و فروش حیوانات و پرندگان "تاکسیدرمی" شده اشاره کرد وادامه داد: از تعداد هشت فروشگاه نگهداری و فروش حیوانات و پرندگان "تاکسیدرمی" شده، تخلف صاحبان تعداد چهار فروشگاه تایید و برخورد شد.



دعاگو اضافه کرد: از صاحبان این فروشگاه ها تعداد 18 راس سنجاب، دوقلاده گربه وحشی، دو قلاده روباه، 35 قطعه کاکایی، 2 طاقه قرقاول ، دوقطعه هدهد و برخی گونه های وحوش کشف وضبط شد.

وی تصریح کرد: پرونده های تخلف شکارچیان غیرمجاز و صاحبان فروشگاه های صنایع دستی این شهرستان در نگهداری و فروش حیوانات و پرندگان "تاکسیدرمی" شده به دادگستری شهرستان تحویل داده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل، با بیان اینکه محیط زیست وحفظ وحراست از آن وظیفه های همه مردم و متعلق به آینده گان است، از آنان خواست با مشاهده هرنوع تخلف دراین زمینه مراتب را به این اداره اطلاع دهند.