مراسم نمادین پاکسازی و نظافت عمومی در خوزستان برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که امروز 3 مهرماه به مناسبت روز پاکسازی و نظافت عمومی در شهرهای استان در حال اجراست، نهادها، سازمانها و مدارس سراسر استان نیز با شهرداری همکاری خواهند داشت.

هدف از برگزاری این مراسم پاکسازی شهرها، حواشی رودخانه ها و خیابانها و فضای سبز پارکها از زباله و زیبا سازی فضای شهری است که شهروندان نیز می توانند با کمک و همکاری شهرداری ها نقش مهمی در جرای این طرح داشته باشند.

امسال طبق اعلام شهرداری ها، به مناسبت همزمانی این روز با روزهای آغازین سال تحصیلی، مدارس کانون برگزاری این مراسم قرار گرفتند تا آموزش و پرورش مثل همیشه با برنامه ریزی هایی که انجام داده در آموزش نظافت عمومی به کودکان و نوجوانان نقش خود را ایفا کند.

در اهواز نیز این مراسم به همت شهرداری، آموزش و پرورش و دیگر ارگانهای اجرایی با هدف پاکسازی شهر و حاشیه کارون در حال برگزاری است.