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۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

تعاوني مصرف كارخانه سيمان دورود حامي مالي "گهر" شد

تعاوني مصرف كارخانه سيمان دورود حامي مالي "گهر" شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: تعاوني مصرف كارخانه سيمان دورود حامي مالي تيم فوتبال گهر دورود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طي توافقاتي كه بين مدير عامل و مسئولين باشگاه گهر دورود و تعاوني مصرف كارخانه سيمان دورود صورت گرفته است اين تعاوني در رقابت‌هاي اين فصل ليگ دسته اول كشور به عنوان بهره‌بردار از تيم حمايت كرده است.

طبق اعلام اسماعیل حیدرپور مديرعامل باشگاه گهر دورود اين تعاوني براي پرداخت تمامي هزينه‌هاي گهر در ليگ امسال اعلام آمادگي كرده است و به نظر مي‌رسد دورودي‌ها بتوانند در رقابت‌هاي اين فصل بدون دغدغه‌ مالي در بازي‌ها به ميدان بروند.

ضمن اين‌كه فصل جديد ليگ دسته اول كشور از امروز در شهرهاي مختلف كشور آغاز خواهد شد كه طبق جدول بازي‌ها گهردورود در هفته‌ اول به ميدان نخواهد رفت و در قرعه‌ استراحت قرار خواهد داشت.

تیم گهر دورود امروز در يك ديدار دوستانه در دورود به مصاف منتخب اين شهر خواهد رفت.

کد مطلب 2142615

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