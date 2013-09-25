به گزارش خبرنگار مهر، سیاست ایجاد شهرهای جدید با هدف مهار رشد بی‌رویه‌ جمعیت و کنترل مهاجرت به شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۴ هیئت وزیران اتخاذ شد و بر همین اساس هیئت وزیران در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۶۸ احداث شهر جدید پردیس را در فاصله‌ ۱۵ کیلومتری شرق تهران در کنار جاده‌ ترانزیتی تهران - مازندران و با جمعیت نهایی 200 هزار نفر تصویب کرد.

مکان‌یابی شهر پردیس در منطقه‌ شهری تهران با توجه به شرایط طبیعی منطقه و اهداف دولت صورت گرفته که با توجه به موقعیت حساس شهر تهران به‌عنوان پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شهرستان پردیس با مساحت یک‌هزار و ۳۷۸ کیلومتر مربع از ۵۵ آبادی، روستا، نواحی کارگاهی، مناطق زراعی، دو شهر پردیس و بومهن و دو بخش جاجرود و بومهن تشکیل شده است. محدوده جغرافیایی این شهرستان از روستای «تلو» در «سرخه‏ حصار» آغاز شده و تا انتهای بخش بومهن ادامه دارد. شهرستان ۲۰۰ هزار نفری پردیس از غرب با تهران، از شرق با شهرستان دماوند از شمال با شهرستان شمیرانات و از جنوب با شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است. این شهرستان با آغاز اجرای طرح‏های مسکن مهر به یکی از قطب‏های اجرای این پروژه ملی در کشور و استان تهران تبدیل شد. بر اساس اعلام مسئولان امر، تا پایان سال ۹۲ جمعیت شهر پردیس از شهرستان پردیس با واگذاری واحدهای مسکونی این پروژه ملی به ۶۰۰ هزار نفر می‏ رسد. از جلوه ‏های گردشگری شهرستان پردیس می‏ توان به رودخانه جاجرود، نواحی سرسبز حاشیه آن، ارتفاعات زیبای البرز شرقی، باغات سرسبز، آبشار «کمرد»، باغات نواحی روستایی و ... اشاره کرد. پل تاریخی ۸۵۰ ساله «شاه عباسی» جاجرود، دژ باستانی دو هزار ساله «گلخندان» بومهن، امام‏زاده «مطهر بن جعفر صادق(ع)» و امام‏زاده «قاسم(ع)» از پیشینه‏ های تاریخی این شهرستان شمرده می ‏شوند.

در کنار آثار تاریخی و اماکن گردشگری این شهرستان، توجه به حوزه های مختلف آموزشی، ورزشی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که باید مورد توجه مسئولان استانی و کشوری قرار گیرد چرا که پردیس در نزدیکی پایتخت قرار دارد و می تواند بسیاری از مشکلات پایتخت نشینان را برطرف کند. احداث واحدهای مسکونی مسکن مهر در شهرستان پردیس، در آینده ای نه چندان دور تعداد جمعیت این شهرستان را به چند برابر جمعیت فعلی افزایش می دهد که باید همزمان با افزایش جمعیت و سکونت شهروندان در این شهرستان، ارائه خدمات در حوزه های مختلف نیز به روز و ویژه باشد و افزایش یابد. یکی از حوزه هایی که نیازمند توجه ویژه مسئولان است، ورزش و تامین سرانه های ورزشی است چرا که ورزش با رشته های گسترده و متنوع می تواند در ایجاد روحیه نشاط و شادابی افراد و داشتن شهری سالم تاثیرگذار باشد. سرانه ورزشی در پردیس 82 سانتی متر است افزایش سرانه ورزشی، نهادینه سازی ورزش بین مسئولان، صدور مجوز باشگاه های سوارکاری، استعدادیابی در سطح مدارس و توجه به ورزشهای پایه از جمله محورهای صحبتهای علیرضا پرویزی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس با خبرنگار مهر است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود 82 سانتیمتر سرانه ورزشی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر 25 هیئت ورزشی در شهرستان پردیس به فعالیت مشغول هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس ادامه داد: تا قبل از تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستانی مجزا، بودجه و اعتبار مشخصی برای منطقه وجود نداشت اما پس از تحقق این مهم بدون تردید اعتباراتی مجزا و مستقل به شهرستان در سرفصل ورزش و جوانان اختصاص می یابد.

پرویزی اضافه کرد: خوشبختانه اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس به عنوان نخستین مجموعه اداری در این شهرستان بدون هیچ حاشیه ای راه اندازی شد.

استقرار دفتر جدید اداره ورزش در پردیس

پرویزی افزود: یکی از مهمترین برنامه های پیش روی این مجموعه استقرار اداره مرکزی در شهر جدید پردیس است؛ هرچند در این بین، ارائه خدمات با استقرار در منطقه جغرافیایی خاص تعیین نمی شود، بلکه این مهم در قبال همه نواحی شهرستان یکسان خواهد بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس بیان داشت: ساختمان کنونی محل استقرار اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس واقع در بومهن نیز به دفتر مشترک هیئتهای ورزشی شهرستان بدل می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، از افکار و ایده های نخبگان و بزرگان منطقه در قالب مشاوران زبده در اموری نظیر جوانان، پزشکی، عمرانی و اقتصادی نیز بهره بسیاری نصیب این اداره شده تا خدمات درخور شأنی به علاقه مندان به ورزش شهرستان ارائه شود.

به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس، حمایت و استفاده از وجود بخش خصوصی یکی از امور پیش روی اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس است که بشکلی عملی به دنبال سود بردن از آن هستیم، این امر یکی از اصول مهم در توسعه ورزش است.

نهادینه سازی ورزش در میان مسئولان

پرویزی از نهادینه سازی ورزش در میان مسئولان شهرستان پردیس خبر داد و افزود: دیگر برنامه های اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس توسعه ورزش در جمع مسئولان بود که این مهم با مساعدت مدیران نهادهای مختلف شهرستانی حال به امری نهادینه بدل شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس تصریح کرد: خوشبختانه این محافل ورزشی با حضور مسئولان به یک جلسه غیر رسمی اما کاملاً مفید اداری تبدیل شده است تا مسئولان در حین انجام حرکات ورزشی و افزایش سطح سلامت و نشاط، راه های رفع مشکلات مردم را نیز در تعاملی مناسب بررسی کنند.