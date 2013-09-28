دکتر علی اکبر اختری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: دانشگاه یک سری مصوبات از سفرمقام معظم رهبری و هیات دولت به کرمانشاه داشت که این مصوبات به دلیل مشکلات تحریمی از سال 90 به بعد محقق نشد.

عدم تحقق مصوبات هیات دولت دهم

وی ادامه داد: در سال 88 دانشگاه یک مصوبه داشت که 4.7 میلیارد تومان به دانشگاه کمک شود که 700 میلیون تومان آن توسط وزارت علوم، 2میلیارد تومان آن توسط استانداری و 2 میلیارد تومان نیز توسط نهاد ریاست جمهوری پرداخت شود که وزارت علوم تقریبا به تعهد خود عمل کرد و استاندری 1.5 میلیارد پرداخت کرده و نهاد ریاست جمهوری از 2 میلیارد تومان صفر تومان هم پرداخت نکرد.

13.5 میلیارد تومان طلب دانشگاه از مجموع مصوبات

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزود: از این مصوبه حدود 2.5 میلیارد تومان پرداخت نشد و مصوبه سال 90 سفر مقام معظم رهبری هم که حدود 10 میلیارد تومان بود فقط 800 میلیون تومان پرداخت شد که با توجه به تورم‌های موجود دانشگاه حدود 13.5 میلیارد تومان از این مصوبات طلبکار است که اگر پرداخت می شد دانشگاه می توانست پروژه 22 هزارمتری خود را که تمام دانشگاه در آن پیش بینی شده به اتمام برساند.

توقف پروژه 22 هزارمتری دانشگاه صنعتی کرمانشاه

وی ادامه داد: بنابراین به دلیل عدم تخصیص اعتبار، پروژه در مرحله 38 درصد متوقف شد و حدود یکسال است که کامل متوقف شده، این پروژه از سال 85 شروع شده بود.

اختری ادامه داد: همچنین وزارت علوم هم باید 3 میلیارد و 850 میلیون تومان برای تجهیزات دانشگاه اعتبار اختصاص می داد که کمتر از 600 الی 700 میلیون تومان بیشتر تخصیص نداد و دانشگاه از نظر بودجه تجهیزات نیز مشکل دارد.

استقرار در 6 ساختمان استیجاری

وی به وضعیت دانشگاه صنعتی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: اکنون دانشگاه در 6 ساختمان استیجاری مستقر است و سرانه آموزشی لازم دانشجویان را که به ازای هر دانشجوی روزانه 10 متر مربع فضا است را رعایت می کند اما در یک بافت مسکونی و ساختمان استیجاری قرار دارد که خیلی از این بابت در تنگنا هستیم.

افتخارات آموزشی دانشگاه

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزود: دانشگاه از نظر وضعیت آموزشی عالی است امسال در المپیاد شیمی در کشور مقام اول را کسب کرد بالغ بر 45 درصد دانشجویان قبولی کارشناسی ارشد هستند و 32 نفر هیات علمی در دانشگاه فعالیت می کنند که 12 نفر آنان مربی و بقیه استادیار هستند.

فضای فیزیکی و تجهیزات مشکل اصلی

وی ادامه داد: فقط و فقط مشکل ما فضای فیزیکی و تجهیزات است تمام آزمایشگاه آموزشی تجهیز شده و تعدادی آزمایشگاه تحقیقاتی هم درحال تجهیز است ولی چون فضای آن استیجاری است برای توسعه و تحقیق که رویکرد عملی دارد مناسب نیست و باید 3 میلیارد و 800 میلیون تومان دانشگاه را برای تجهیز این آزمایشگاه ها اختصاص دهند.

تحصیل 55 درصد دانشجویان در دوره روزانه

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزود: نزدیک یک هزار و 100 دانشجو در دانشگاه فعال هستند که 55 درصد آنها روزانه و بقیه شبانه هستند و دانشگاه به دلیل محدودیت فضا نتوانسته کارشناسی ارشد را که پتانسیل آن را دارد راه اندازی کند.

محدودیت فضا مانع راه اندازی دوره ارشد

وی ادامه داد: در رشته‌های مهندسی شیمی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی نانوفیزیک دانشگاه توان تحصیلات تکمیلی را دارد و درصورت رفع مشکل فضا سال آینده می تواند این رشته ها را راه اندازی کند دانشگاه همچنین پتانسیل راه اندازی رشته های مهندسی عمران، مهندسی صنایع، مهندسی حمل و نقل ریلی در مقطع کارشناسی را دارد.

تخصیص اعتبارات دانشگاه ها نیازمند بازنگری

وی درپایان خواستار بازنگری در تخصیص اعتبارت به دانشگاه ها شد.