کرامت، عامل پیروزی ایران در جنگ بود/ ایران بدون اسلام معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی شامگاه روز سه شنبه در ديدار با فرمانده سپاه و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: هر وقت که به اهل بیت(ع) و شهدا تمسک پیدا کردیم در آن کار بی شک موفق بودیم.

وی با اشاره به اینکه ایران بدون اسلام معنا ندارد بيان كرد: در جنگ جهانی اول و دوم ما فقط ایرانی بودیم و اسلام را نداشتیم ولی در جنگ تحمیلی هشت ساله حق علیه باطل ما ایرانی اسلامی بودیم که توانستیم غلبه پیدا کنیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت مقاومت افزود: ایرانی بودن فرع قضیه است آنچه که مهم است اسلامی بودن است که ایرانی بودن را حفظ کرده است.

وی اظهار داشت: فرع دین مهم است ولی آن چیزی که به عنوان اصل مبنا دارد اصول دین است.

آیت الله جوادی آملی افزود: تا قبل از انقلاب ما به خواسته های دشمنان چشم می گفتیم ولی چه شده است که بعد از انقلاب دشمنان حتی جرئت گزافه گویی هم در باره ما را ندارند.

وی ابراز داشت: بیشترین شهید در دوران دفاع مقدس متعلق به قشر روحانیت است و این نشانگر آن است که دین در پیشبرد جنگ بسیار نقش مهمی را ایفا کرده است.

این مفسر قرآن کریم همچنین عنوان نمود: بسم الله را پنج درصد به خاطر ثواب می‌گویند که ابتدای هر کار گفته شود و 95 درصد به این معناست که انسان همه کارهایش را برطبق دین و اسلام انجام دهد.

تا می‌توانید خودتان را از سلاح و تجهیزات به روز کنید

وی ادامه داد: خدمت به مردم و ایجاد شغل و کار از مهمترین ستونی است که دین به آنها سفارش کرده است به حدی که در اقامه نماز هم چنین قطعیتی را به کار نبرده است.

آیت الله جوادی آملی در بخش پایانی سخنان خود با تشکر از زحمات و تلاش های سپاه بیان نمود: تا می‌توانید خودتان را از سلاح و تجهیزات به روز کنید تا دشمن حتی فکر حمله به شما را هم در سر نداشته باشد.

این مرجع تقلید شیعیان مهمترین عامل موفقیت سپاه را داشتن کرامت دانست ابراز کرد: هر کشور و فردی که دارای کرامت باشد موفق و پیروز است و مهمترین دلیل پیروزی در جنگ آن کرامت بود.

واقعه غدیر خم در قم بازسازی می‌شود

فرمانده سپاه استان قم نیز در این دیدار طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 6 هزار شهید استان قم به برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: سپاه همواره در راستای انعکاس حماسه‌ها و فداکاری‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، تلاش نموده و به همین مناسبت، 400 عنوان برنامه را برای برای ایام هفته دفاع مقدس در نظر گرفته است.

سردار مهدوی نژاد دیدار مسئولان سپاه با مراجع عظام در آستانه هفته دفاع مقدس و مراسم رژه نیروهای مسلح در بلوار پیامبراعظم(ص) را از جمله این برنامه‌ها عنوان نمود و عنوان داشت: مراسم افتتاح نمایشگاه یاد یاران با فعالیت 48 غرفه محصولات فرهنگی و جنگ افزارهای نظامی نیز در شامگاه روز 31 شهریور با حضور آیت الله نوری همدانی برگزار شد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه یادیاران هرشب میزبان یک شخصیت لشکری و کشوری است خاطرنشان کرد: هر شب در پایان برنامه های سخنرانی، رزمایش عملیات والفجر مقدماتی به اجرا در می آید.

مهدوی نژاد در پایان با توجه به اینکه برنامه‌های متنوعی از سوی پایگاه‌ها، حوزه‌ها و همچنین نواحی مقاومت در این هفته به اجرا در می‌آید، تصریح کرد: 20 روز پس از اتمام نمایشگاه یعنی در 18 ذی الحجه برنامه بازسازی واقعه غدیر خم را نیز خواهیم داشت.

