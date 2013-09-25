به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس مركز عربي ارتباط و همبستگي بين‌المللي با اشاره به برگزاري کنگره عربي و بين‌المللي «مقابله با تجاوز عليه سوريه و کمک به مقاومت» که هفته گذشته در بيروت برگزار شد اهداف و دستآوردهاي برگزاري اين همايش را تشريح کرد.

اين فعال سياسي ضمن تقدير از ايفاي نقش مثبت حمايت جمهوري اسلامي ايران نسبت به تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي افزود : همايش مذکور که با حضور 450 نفر از فعالان سياسي 30 کشور جهان در بيروت منعقد گرديد بر ضرورت حل سياسي و مسالمت آميز بحران سوريه و توقف اقدامات تحريک آميز آمريکا و متحدانش در منطقه تأکيد کرد.