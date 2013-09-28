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۶ مهر ۱۳۹۲، ۸:۲۳

ورود چک پول‌های جدید 50 هزار تومانی به بازار/ مجوز انتشار اسکناس درشت صادر نشد

ورود چک پول‌های جدید 50 هزار تومانی به بازار/ مجوز انتشار اسکناس درشت صادر نشد

دبیرکل بانک مرکزی از ورود چک پولهای 50 هزار تومانی با طرح جدید به زودی به بازار خبرداد و گفت: مجوز انتشار اسکناس درشت صادر نشده است.

محمود احمدی در گفتگو با مهر از آمادگی بانک مرکزی برای انتشار اسکناس درشت خبرداد و گفت: البته این موضوع در دوره جدید و فعالیت دولت یازدهم هنوز به صورت جدی مطرح نشده است.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه در عین حال مجوز چاپ اسکناس جدید نیز برای بانک مرکزی صادر نشده است، تصریح کرد: این در حالی است که بانک مرکزی برای انتشار چک پول‌های 50 هزار تومانی با طراحی جدید برنامه ریزی کرده است.

وی با اعلام اینکه چک پول‌های جدید 50 هزار تومانی بانک مرکزی با طرح و اندازه جدید و فیچرهای امنیتی جدید به زودی وارد بازار می شود، عنوان کرد: بانک مرکزی قصد ندارد که چک پول‌های قبلی را از بازار جمع آوری کند، بلکه چک پول‌های جدید به تدریج جایگزین آنها خواهد شد. 

احمدی، زمان ورود چک پول های جدید به بازار را تا دو ماه آینده اعلام کرد.

 

کد مطلب 2142744

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