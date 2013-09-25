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۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

نشست اصلاح طلبان و اصولگرايان براي تعيين اعضاي كميسيونهاي شوراي شهر

نشست اصلاح طلبان و اصولگرايان براي تعيين اعضاي كميسيونهاي شوراي شهر

يك عضو شوراي شهر تهران اعلام كرد: هفته آِينده اصلاح طلبان و اصولگرايان شوراي چهارم شهر براي تعيين اعضاي كميسيونهاي شورا با هم نشست خواهند داشت.

محسن پيرهادي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرين وضعيت كميسيونهاي شوراي شهر تهران گفت: بعد از انتخاب نهايي كميسيونهاي شوراي چهارم نوبت به انتخاب اعضاي كميسيونها مي رسد كه البته تا اين لحظه هيچ گمانه زني براي اعضا و يا رياست كميسيونها در شورا مطرح نشده است.

وي افزود: احتمالا شنبه يا يكشنبه نشست ميان اصولگرايان و اصلاح طلبان شوراي چهارم به عنوان يك تيم واحد در شوراي شهر برگزار می شود تا در مورد اعضاي كميسيونها و انتخاب روساي كميسيون ها بحث و تبادل نظر شود و بعد از جمع بندي قطعا در صحن شورا مطرح مي شود.

کد مطلب 2142762

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