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۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

در طرح تابستانی امسال/

بیش از 3 میلیون تردد در جاده های سیستان و بلوچستان به ثبت رسید

بیش از 3 میلیون تردد در جاده های سیستان و بلوچستان به ثبت رسید

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي سیستان و بلوچستان از ثبت تعداد 3 میلیون و 391 هزار و 786 تردد در محور های مواصلاتی استان در طرح تابستانی سال جاری خبر داد.

علیرضا مجرد در گفتگو با مهر با بیان اینکه تردد وسائط نقليه در طرح تابستاني امسال نسبت به سال گذشته 100 درصد رشد داشته است افزود:  بيشترين ميزان تردد وسایط نقليه در محور هاي اصلي استان و در محور بمپور – ايرانشهر انجام شده است.

وی گفت: تردد شمارها ی موجود در مبادی ورودی و خروجی شهر ها در طول طرح تابستاني تعداد 2 میلیون و 277 هزار و 564  مسافر را توسط 323 هزار و 701 وسيله نقليه ثبت كرده اند كه از اين رقم ميزان 45 درصد توسط اتوبوس و 55 درصد توسط ساير وسائط نقليه ديگر وارد استان شده اند.

مجرد همچنین با اشاره به اینکه تعداد یک میلیون و 763 هزار و 279 نفر مسافر طي 180 هزار و 991  سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومي برون شهري جابجا شده است ادامه داد: بيشترين سفربه استان هرمزگان با  8 درصد از كل سفرهاي تابستاني و پس از آن به استان هاي خراسان رضوي و كرمان تعلق دارد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همچنین از افزایش تعداد تردد مسافر از طریق مرزهای رسمی ميلك و ميرجاوه خبر داد و گفت: در طرح تابستانی امسال تعداد 41 هزار و 520  مسافر از طریق مرزهای استان وارد كشور و تعداد45 هزار و 898 مسافر خارج شده اند.

کد مطلب 2142770

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