بیش از 3 میلیون تردد در جاده های سیستان و بلوچستان به ثبت رسید

علیرضا مجرد در گفتگو با مهر با بیان اینکه تردد وسائط نقليه در طرح تابستاني امسال نسبت به سال گذشته 100 درصد رشد داشته است افزود: بيشترين ميزان تردد وسایط نقليه در محور هاي اصلي استان و در محور بمپور – ايرانشهر انجام شده است.

وی گفت: تردد شمارها ی موجود در مبادی ورودی و خروجی شهر ها در طول طرح تابستاني تعداد 2 میلیون و 277 هزار و 564 مسافر را توسط 323 هزار و 701 وسيله نقليه ثبت كرده اند كه از اين رقم ميزان 45 درصد توسط اتوبوس و 55 درصد توسط ساير وسائط نقليه ديگر وارد استان شده اند.

مجرد همچنین با اشاره به اینکه تعداد یک میلیون و 763 هزار و 279 نفر مسافر طي 180 هزار و 991 سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومي برون شهري جابجا شده است ادامه داد: بيشترين سفربه استان هرمزگان با 8 درصد از كل سفرهاي تابستاني و پس از آن به استان هاي خراسان رضوي و كرمان تعلق دارد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همچنین از افزایش تعداد تردد مسافر از طریق مرزهای رسمی ميلك و ميرجاوه خبر داد و گفت: در طرح تابستانی امسال تعداد 41 هزار و 520 مسافر از طریق مرزهای استان وارد كشور و تعداد45 هزار و 898 مسافر خارج شده اند.