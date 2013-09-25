طرح غربالگري اوتيسم در طرقبه‌ شانديز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا پوريوسف صبح چهارشنبه در مراسمي كه به مناسبت آغاز طرح غربلگری اوتیسم در مهد كودك نيلوفر آبي شهرستان طرقبه شانديز برگزار شد اظهار كرد: طرقبهشانديز شهرستاني است كه در استان خراسان رضوي به عنوان محل اجراي آزمايشي اين طرح انتخاب شده است.
وي افزود: اين طرح همزمان با خراسان رضوي در 4 استان ديگر كشور در مهدهاي كودك شهري و روستايي مستقر به اجرا در ميآيد.
پوريوسف ابراز كرد: تعدادي نيز به صورت سيار در سطح روستاها و مناطق صعب العبور حركت ميكنند و خانوادههاي واجد شرايط را پوشش ميدهند.
وي عنوان كرد: بر اساس برآوردهاي تخميني خانههاي بهداشت حدود سه هزار تا سه هزار و 500 كودك 2 تا 5 سال در شهرستان طرقبه شانديز زندگي كرده كه بايد از نظر ابتلا يا عدم ابتلا به اوتيسم غربال شوند.
معاون توانبخشي بهزيستي خراسان رضوي افزود: غربال اين بيماري بدين صورت است كه از طريق پرسشنامهاي كه در پايگاههاي ثابت و سيار، توسط والدين كودك تكميل شده وضعيت كودك بررسي مي شود.
وي اظهار كرد: در مرحله بعدي در صورت تشخيص كودك اوتيستيك به مراكز درماني ارجاع ميشود.
پوريوسف با بيان اينكه مرحله غربال 30 روز طول ميكشد گفت: از اول آبانماه كارشناسان مشغول بررسي فرمهاي تكميل شده توسط والدين خواهند شد تا موارد مشكوك را جدا و براي مراحل بعدي آماده كنند.
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