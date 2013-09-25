"وبا" در فارس مشاهده نشده است/ آزمایشگاه ها تحت پوشش پزشک خانواده قرارگرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه ظهر چهار شنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه خوشبختانه اثری از بیماری "وبا" در فارس مشاهده نشده تاکید کرد: نشانه های بیماری "وبا" به طور کامل مشخص است که داشتن اسهال یکی از آن نشانه ها است.

وی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده تاکنون هیچگونه گزارشی در این خصوص به دست ما نرسیده است.

بیمارستان جدید نمازی شیراز ساخته خواهد شد

ایمانیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طرح ساخت بیمارستان جدید نمازی در مراحل اولیه است، گفت: طی مدت گذشته با دانشگاه شیراز بر روی زمین اختلاف نظر داشتیم که در این خصوص از استاندار فارس خواستیم که این اختلاف را بررسی کند که بخشی از این زمین به دانشگاه علوم پزشکی برسد تا بیمارستان جدید نمازی را در آنجا بسازیم.

وی افزود: در مرحله اول به فکر ساخت بیمارستان جدید در خود بیمارستان فعالی بودیم اما با توجه به کمبود مکان موجود، تنها راه منطقی ساخت این بیمارستان بزرگ در زمین مورد نظر است.

ایمانیه یادآور شد: تایید کمیسیون ماده 215 را گرفته ایم و استانداری نیز مبلغ دو میلیارد تومان کمک کرده است.

48 درصد اعتبارات علوم پزشکی پرداخت شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت اعتبارات سال جاری دانشگاه، گفت: تا به امروز 48 درصد اعتبارات جاری و 10 درصد عمرانی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: اعتبارات جاری دانشگاه 300 میلیارد تومان بوده که تا به امروز 140 میلیارد تومان پرداخت شده است.

ایمانیه افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که تمام دانشگاه های علوم پزشکی حتی اگر 100 درصد اعتبارات خود را دریافت کنند به دلیل گستردگی کار باز هم 70 درصد کمبود اعتبارات دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص تعداد دانشجویان ورودی جدید نیز گفت: نسبت به سال گذشته افزایش نداشته ایم اما نسبت به سال 88 ورودی دانشجویان ما دو برابر شده است.

وی تاکید کرد: در سال جاری تعداد دانشجویان ورودی جدید ما یک هزار و 100 نفر است که تعداد کل دانشجویان علوم پزشکی شیراز و واحد بین الملل 9 هزار و 500 نفر می شود.

ایمانیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی مدت گذشته وضعیت بهداشتی مساجد را بررسی کرده ایم، گفت: تنها در 10 درصد مساجد استان فارس وضعیت بهداشتی قابل قبول است.

آزمایشگاه ها تحت پوشش پزشک خانواده قرار گرفتند

وی در ادامه سخنان خود به وضعیت پزشک خانواده در استان فارس اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده آزمایشگاه های استان فارس نیز تحت پوشش پزشک خانواده قرار گرفته اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: در حال حاضر تنها دو آزمایشگاه قرارداد خود را نبسته اند که آنها نیز به زودی وارد طرح می شوند.

ایمانیه تاکید کرد: قولهای مساعدی در خصوص تزریق اعتبار به استان فارس در خصوص پزشک خانواده داده شده که با این پول می توانیم بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم.

وی در خصوص نرخ جدید برخی از داروهای بیماری های خاص از جمله سرطان تاکید کرد: مشکل بیماران سرطانی برطرف شده و مثل سال های گذشته دولت بخش زیادی از هزینه دارو را پرداخت می کند.