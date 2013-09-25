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۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۴

همزمان با هفته دفاع مقدس انجام شد؛

برگزاری یادواره پنج تن از شهدای بخش امام حسن(ع)

برگزاری یادواره پنج تن از شهدای بخش امام حسن(ع)

همزمان با هفته دفاع مقدس دریادواره ‌ای از رشادت‌های پنج تن از شهدای هشت سال جنگ تحمیلی بخش امام حسن دیلم تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یادواره شهیدان سید حسن حسینی ، عبدالحسن عبادی ، مرزوق ریحانی ، سید مرتضی موسوی و غلامرضا بارانی  که پیش از ظهر چهارشنبه در گلزار شهدای بخش امام حسن برگزار شد.
یکی از روحانیون این منطقه با گرامیداشت یاد و خاطره شهداء، به بیان نقش شهداء و رزمندگان در فتوحات عملیات‌های مختلف دوران مقدس پرداخت و گفت: عملیات‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بگونه‌ای بود که امروز در دانشگاه‌های مهم نظامی دنیا تدریس می‌شود و این نشان دهنده سلحشورمردیهای رزمندگان در ناشناخته ماندن نحوه اجرای این عملیات‌هاست.

حجت الاسلام سید محمد موسوی با بیان اینکه رزمندگان با تبعیت از قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت بر لشکریان کفر پیروز شدند، افزود: با منطق قرآن و مومنین هیچ منطقی نمی‌تواند پیروز شود چراکه این وعده الهی است که منطق قرآن در همه عرصه‌ها پیروز و موفق است.

وی با بیان اینکه ملتی که خود را از خدا بداند و برای رضایت خدا گام بردارد پیروز است تصریح کرد: جمعیت و  ملتی که خود را از خدا می‌داند با این ملت نمی‌شود مقابله کنند چراکه آنان شهادت را جزء فرهنگ خود می‌دادنند.

این روحانی با تقدیر از رشادت‌های رزمندگان تصریح کرد: رزمندگان با این ایثارگری‌های ، افتخار و عزتی که امام راحل برای ملت مسلمان جهان به ارمغان آورد آنرا تثبیت کردند.

موسوی تاکید کرد:  هنوز برنامه‌های دشمنان علیه ملت ایران و مسلمانان به پایان نرسیده است که باید رزمندگان جوان با تاسی از تجارب و فرهنگ رزمندگان دوران دفاع مقدس در این جبهه با دشمنان مقابله کنند.

کد مطلب 2142819

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