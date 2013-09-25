برگزاری یادواره پنج تن از شهدای بخش امام حسن(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، در یادواره شهیدان سید حسن حسینی ، عبدالحسن عبادی ، مرزوق ریحانی ، سید مرتضی موسوی و غلامرضا بارانی که پیش از ظهر چهارشنبه در گلزار شهدای بخش امام حسن برگزار شد.
یکی از روحانیون این منطقه با گرامیداشت یاد و خاطره شهداء، به بیان نقش شهداء و رزمندگان در فتوحات عملیاتهای مختلف دوران مقدس پرداخت و گفت: عملیاتهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بگونهای بود که امروز در دانشگاههای مهم نظامی دنیا تدریس میشود و این نشان دهنده سلحشورمردیهای رزمندگان در ناشناخته ماندن نحوه اجرای این عملیاتهاست.
حجت الاسلام سید محمد موسوی با بیان اینکه رزمندگان با تبعیت از قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت بر لشکریان کفر پیروز شدند، افزود: با منطق قرآن و مومنین هیچ منطقی نمیتواند پیروز شود چراکه این وعده الهی است که منطق قرآن در همه عرصهها پیروز و موفق است.
وی با بیان اینکه ملتی که خود را از خدا بداند و برای رضایت خدا گام بردارد پیروز است تصریح کرد: جمعیت و ملتی که خود را از خدا میداند با این ملت نمیشود مقابله کنند چراکه آنان شهادت را جزء فرهنگ خود میدادنند.
این روحانی با تقدیر از رشادتهای رزمندگان تصریح کرد: رزمندگان با این ایثارگریهای ، افتخار و عزتی که امام راحل برای ملت مسلمان جهان به ارمغان آورد آنرا تثبیت کردند.
موسوی تاکید کرد: هنوز برنامههای دشمنان علیه ملت ایران و مسلمانان به پایان نرسیده است که باید رزمندگان جوان با تاسی از تجارب و فرهنگ رزمندگان دوران دفاع مقدس در این جبهه با دشمنان مقابله کنند.
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