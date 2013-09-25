به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید سازمان بسیج دانشجویی با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج ساعت 16 روز سهشنبه 9 مهرماه در تالار ابنسینای دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار میشود.
بر همین اساس علیرضا رحمانزاده مدیر روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی ضمن تشکر از خبرگزاریها و رسانههای محترم خبری که نسبت به پوشش خبری «تغییر و جابجایی ریاست محترم سازمان بسیج دانشجویی» اقدام کرده اند، گفت: متأسفانه برخی از خبرگزاریها و رسانهها خبری از این جابجایی با عنوان «برکناری» یاد کردهاند که صحیح نیست.
به گزارش مهر محمد ودود حیدری، مدیرمسئول سابق روزنامه جوان و معاون سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری اول مهر به عنوان رئیس جدید سازمان بسیج دانشجویی، جایگزین حسین قدیانی، رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی شد.
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