به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره کاهش زندانیان غیرعمد اظهار کرد: این موضوع جزو سیاست های کلی است و در مسایل اجتماعی به طور جدی مطرح می شود که فرهنگ کمک، دستگیری و فرهنگ محبت را ایجاد و نهادینه کنیم تا وقتی کسی دچار خطای غیرعمدی می شود همه کمک کنند.

وی افزود: به هر حال انجام خطای غیرعمد خسارت هایی را ایجاد می کند که باید جبران شود. دولت و مجلس در این خصوص بودجه هایی گذاشته اند اما ناکافی است. بیمه ها هم برای حوادث جاده ای بودجه ای دارند اما برای حوادث غیرجاده ای بودجه شان مشکل دارد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره تلاش این وزارتخانه برای کاهش اطاله دادرسی نیز تصریح کرد: قوه قضائیه در قانون آیین دادرسی و روش محاکمات تمهیداتی پیش بینی کرده است که در مجلس بخشی از آن تصویب شده است.

وی ادامه داد: ما هم به عنوان تعزیرات حکومتی که به دنبال کاهش روند رسیدگی هستیم تا سرعت عملیات بالاتر برود و مردم برای شکایت از طریق فضای الکترونیکی وارد شوند اقداماتی انجام داده ایم که بخش زیادی از آن قانون شده و مسیر تکمیلی اش را پیش می برد.

پورمحمدی با بیان این که تلاش می کنیم ارایه اسناد و مدارک تنها به صورت فیزیکی نباشد و این موضوع از طریق مجازی نیز دنبال شود یادآور شد: در این خصوص در حال تلاش هستیم تا زمینه بروز و وقوع جرم را کاهش دهیم چرا که رسالت ما هم جرم زدایی است به خصوص در مساله فساد که دولت رویکرد خوبی در این خصوص داشته است.

وزیر دادگستری به اقدامات دولت در خصوص مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: در مدت کوتاهی که از عمر دولت می گذرد دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده و سه جلسه کارگروه شکل گرفته است. در جلسه هیات دولت هم گزارشی از فعالیت های مبارزه با فساد ارایه شده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت تصویب کرده است کارگروهی برای پیگیری دولت الکترونیک اصلاح پرونده ها و فرآینده شکل بگیرد. چشم انداز این حرکت بسیار روشن است 56 عضو برای اجرای دولت الکترونیک داریم که متاسفانه خوب اجرا و انجام نشده است.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا در ساختمان لادن مستقر شده اید یا خیر؟ گفت: ما مستقر هستیم روی هوا هم نیستیم البته به زودی جای ما عوض می شود.