به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم سروری در این باره اظهار داشت: 14 هزار و 500 اصله نهال پایه پیرودوارف برای احداث باغ به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شده است.



وی سطح زیرکشت پیوند نهال‌ها را بالغ بر 20 هکتار برآورد کرد که از محل طرح نهال‌های یارانه‌دار و کمک‌های فنی و اعتباری بوده است.



سروری تصریح کرد: عملیات پیوندزنی پس از احداث باغات و رشد کافی نهال‌های کشت بافتی از ارقام گلابی تجاری بیروتی و درگزی انجام شده است.



به گفته این مسئول، پایه‌های مذکور مقاوم به بیماری آتشک بوده و برای ایجاد باغات متراکم مناسب‌تر است.



وی اظهار امیدواری کرد؛ با استفاده از این روش بتوان در راستای تولید محصول بهتر و افزایش راندمان تولید گام برداشت.



اجرای طرح تلقیح مصنوعی در گله‌های دام قزوین



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طرح تلقیح مصنوعی با استفاده از تکنیک لاپراسکوپی در گله‌های دام سبک در این استان اجرا شد.



یوسف جلوخانی در این باره اظهارداشت: این طرح برای دومین‌بار در استان قزوین در سطح 800 رأس گله‌های زیرپوشش طرح اصلاح‌نژاد در شهرستان‌های بویین‌زهرا و قزوین انجام شده است.



وی هدف از اجرای این طرح را افزایش راندمان بره‌گیری، افزایش تولید گوشت و افزایش درآمد دامداران برشمرد.



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: یکی دیگر از روش‌های افزایش راندمان بره‌گیری در گوسفند، باروری دام به روش لاپاراسکوپی است که در این روش دام به صورت داخل رحمی با اسپرم منجمد بارور می‌شود.



جلوخانی با بیان اینکه برای اجرای این روش، اطمینان از آبستن نبودن دام، بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: قبل از هورمون تراب دام، اقدام به اجرای عملیات تشخیص آبستنی با دستگاه سونوگرافی در گوسفند شده که پس از اطمینان از آبستن نبودن، عملیات همزمانی و باروری انجام می‌شود.



وی استفاده از تکنیک‌های جدید و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای بشر در عرصه علوم دامپروری را بهترین ابزار برای دستیابی به تولید بیشتر و در نتیجه سود بیشتر ذکر کرد.



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: در شرایط موجود میانگین تولید بره در گله‌های گوسفند و بز حدود 75 درصد به ازای هر 100 رأس در یک سال است.



جلوخانی یکی از روش‌های دستیابی به تولید بره بیشتر را تولید سه بره در دو سال ذکر کرد و گفت: برای انجام این روش نیاز به بارور کردن دام در خارج از فصل طبیعی آخر تابستان و اوایل پاییز است.



به گفته این مسئول برای اجرای این روش استفاده از هورمون‌های پروژسترون و pmsg ضروری است.