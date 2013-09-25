محمدرضا حاتمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درصورت تامین اعتبارات کافی، ظرف مدت دو سال این طرح ها به بهره برداری خواهند رسید.

وي افزود: به دلیل خشکسالی های چندین ساله اخیر و خشک شدن منابع تولید آب شرب و عدم وجود منابع آبی مناسب در روستاهای استان، احداث مجتمع آبرسانی روستایی می تواند گامی مهم برای تامین آب شرب و بهداشت روستاییان باشد.

حاتمي بيان كرد: هم اکنون عملیات احداث 24 مجتمع آبرسانی در دستور کار این شرکت قرار دارد که متوسط پیشرفت فیزیکی این طرحها 50 درصد است.

وی ادامه داد: این پروژه به دلیل عدم تخصیص اعتبارات، اکنون نیمه فعال یا راکد است که با ادامه این روند، استفاده از سرمایه گذاری ایجاد شده ممکن نخواهد بود بلکه بیم آن می رود به دلیل عدم استفاده از تاسیسات ایجاد شده، به مرور زمان این تاسیسات نیز تخریب شوند.

حاتمی يادآور شد: با اتمام عملیات ساخت این پروژه ها تعداد 306 روستا با جمعیتی بالغ بر 116 هزار نفر از خدمات این طرحها بهره مند خواهند شد.

وی اظهار داشت : شرکت آب و فاضلاب روستايي استان يزد تاکنون بیش از 64 مجتمع آبرسانی در سطح 10 شهرستان استان احداث كرده که 400 روستا زير پوشش این مجتمع ها هستند.