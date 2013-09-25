نماز به انسان بصیرت می بخشد/ نماز بهترین عرصه برای هنر نمایی انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر چهار شنبه در نشست ستاد اقامه نماز ادرات استان با اشاره بر اینکه اقامه نماز به انسان بصیرت می بخشد، اظهار داشت: عرصه نماز بهترین عرصه برای هنر نمایی انسان است.



وی با اشاره بر اینکه اقامه نماز انسان را از انحرافات دور می کند، بیان داشت: در حال حاضر در جامعه انحراف در اطراف ما بسیار زیاد است.



نکونام با بیان اینکه نمازنقش حراست و مصونیت و حفاظت از انسان را دارد، اذعان داشت: نماز موجب می شود که فکر انحرافی در انسان به وجود نیاید.



نماز باید در بین خانواده ها و جامعه جدی گرفته شود



وی با اشاره بر اینکه نماز باید در بین خانواده ها و جامعه جدی گرفته شود چرا که نماز موجب می شود انسان از خطرات و آفات به دور باشد، عنوان کرد: هرچه در جامعه بر نماز فعالیت بیشتری صورت گیرد نمره فعالیت ها جامعه در عرصه نماز بیشتر و بالاتر خواهد بود .



امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه نماز نیرو متحرکه است، تصریح کرد: نماز برکات فروانی را با خود به همراه دارد.



حجت الاسلام و المسلمین محمد علی نکونام با بیان اینکه ملت ایران مدام و مستمر در حال مبارزه هستند، یاد آور شد: پرچمی که بر دوش شهدا بوده است پرچم توحید است و این پرچم باید همیشه برافراشته باشد.



وی با اشاره بر اینکه حیات انسان lمبتنی بر دو چیز بیشتر نیست اعتقاد و جهاد، بیان داشت: کسی که اعتقاد ناب پیدا کند و در این مسیر بجگند به رستگاری خواهد رسید.



نکونام با بیان اینکه پرچم بر دوش دشمن مبارزه و جنگ و ستیز است، اذعان داشت: عرصه اقامه نماز عرصه هنر نمایی است و هر کسی در این عرصه هنر نمایی کند زیبایی را خلق می کند.