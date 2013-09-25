هاشمی رفسنجانی 23 مهر به کرمانشاه سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی روز چهارشنبه طی نشستی خبری در کرمانشاه، اظهار داشت: آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام در مهر ماه جاری و همزمان با سالروز شهادت چهارمین شهید محراب به استان کرمانشاه سفر خواهد کرد.

وی افزود: هدف اصلی سفر ایشان به کرمانشاه شرکت در مراسم سی و سومین سالگرد شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی چهارمین شهید محراب و همچنین دیدار با مردم شریف این استان است.

اشرفی اصفهانی همچنین در خصوص سایر برنامه های کاری آیت الله هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه، اظهار داشت: چهار برنامه اصلی در دستور کار ایشان قرار دارد که دیدار عمومی با مردم در مراسم سالگرد شهادت چهارمین شهید محراب و سخنرانی در جمع آنان، دیدار با علما و روحانیون شیعه و سنی استان، دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و دیدار با نخبگان و فرهیختگان برنامه های کاری ایشان می باشد.

وی همچنین از قطعی شدن حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی به شهرستان قصرشیرین برای دیدار با مردم این شهرستان و بازدید از وضعیت آن خبر داد.

اشرفی اصفهانی همچنین علت تکذیب اولیه سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی را به کرمانشاه تصمیم برای رسانه ای نشدن زودهنگام آن عنوان کرد.

اشرفی اصفهانی یادآور شد: در این سفر همچنین مقرر شده حداقل دو-سه نفر از وزرا و چندین نفر از معاونین وزرا نیز آیت الله رفسنجانی را در سفر به کرمانشاه همراهی و با مدیران کل استانی در خصوص حل مشکلات حوزه مربوطه جلساتی برگزار و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

این فرد نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه و با تاکید بر اینکه آقای هاشمی یک مقام اجرایی نیست و نباید از وی انتظار حل مشکلات استان کرمانشاه را داشت، یادآور شد: در عین حال ایشان موانع و مشکلاتی که سر راه توسعه استان وجود دارد را به اطلاع رئیس جمهور خواهد رساند تا وی نسبت به رفع آن ها در فرصتی مقتضی اقدام کند.

حجت الاسلام اشرفی اصفهانی در ادامه و با بیان اینکه آقایان رفسنجانی و روحانی تفکرات کاملا نزدیک و همسو با یکدیگر دارند، گفت: هاشمی یعنی روحانی و روحانی یعنی هاشمی و قطعا بیان مشکلات کرمانشاه از زبان آیت الله هاشمی رفسنجانی کمک بسیاری در حل مشکلات استان خواهد کرد.

وی همچنین با رد قاطعانه برخی شایعات در خصوص دخالت آیت الله هاشمی رفسنجانی در عزل و نصب استانداران، اظهار داشت: ایشان نه تنها در عزل و نصب استانداران دخالتی ندارد بلکه حتی از حمایت فرد خاصی برای این مسئله نیز کاملا اجتناب کرده است.

اشرفی اصفهانی خاطرنشان کرد: در بحث استاندار کرمانشاه نیز وضعیت به همین گونه است و آقای هاشمی به هیچ عنوان در این مباحث ورود پیدا نخواهد کرد، بلکه عمده اهداف سفرهای استانی آیت الله رفسنجانی دیدار با مردم کشور و مطلع شدن از مشکلات آن ها برای ارجاع به مسئولین کشور است.

وی در پایان، ابراز امیدواری کرد حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی که یکی از ارکان نظام است در کرمانشاه باعث بهبود وضعیت این استان و رفع مشکلات که عمده آن ها بیکاری است، شود.