آذرشهر و کندوان اسکو مناطق ویژه اقتصادی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، میر هادی قره سید ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت های صنعتی شهرستان آذرشهر گفت: شهرستان آذرشهر به دلیل همجواری با جاده ترانزیتی و وجود بزرگترین شهرک صنعتی شمالغرب کشور، دارای اهمیت زیادی در منطقه است و تبدیل این شهرستان به منطقه ویژه اقتصادی می تواند موجب شکوفایی اقتصاد این شهرستان شود.

وی همچنین در خصوص ظرفیت های اقتصادی و کشاورزی آذرشهر نیز گفت: شهرستان آذرشهر به جهت هم جواری با مرکز استان و وجود معادن متنوع سنگ همواره نقش موثری در استان داشته و به عنوان قطب کشاورزی و دامداری شمالغرب کشور مطرح بوده است.

قره سید با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منطقه نیز افزود: شهرستان آذرشهر و بخش های تابعه آن قابلیت‌های کم نظیری در توسعه اقتصادی و تولیدی استان دارد که این اهمیت زیاد و کار سنگین مسئولان را می طلبد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس همچنین در خصوص قابلیت های منطقه توریستی کندوان اسکو و اهمیت شناساندن ظرفیت های آن به دنیا نیز گفت: کندوان از روستاهای تاریخی و منحصر به فرد دنیا است که باید با معرفی ظرفیت های گردشگری آن، تلاش کرد و آنرا به جهانیان نشان داد.

وی همچنین از رئیس کمیسیون اقتصادی و نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس نیز تشکر کرد و گفت: اذربایجان شرقی یکی از با اهمیت ترین استان های کشور است که نمایندگان آن باید با مدیران استانی در جهت رشد استان و حل مشکلات تعامل داشته باشند.