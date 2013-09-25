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۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

قره سید خبر داد:

آذرشهر و کندوان اسکو مناطق ویژه اقتصادی می شوند

آذرشهر و کندوان اسکو مناطق ویژه اقتصادی می شوند

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس جلسه ی کمیسیون اقتصادی مجلس، شهرستان آذرشهر و منطقه توریستی کندوان اسکو به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، میر هادی قره سید ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت های صنعتی شهرستان آذرشهر گفت: شهرستان آذرشهر به دلیل همجواری با جاده ترانزیتی و وجود بزرگترین شهرک صنعتی شمالغرب کشور، دارای اهمیت زیادی در منطقه است و تبدیل این شهرستان به منطقه ویژه اقتصادی می تواند موجب شکوفایی اقتصاد این شهرستان شود.

وی همچنین در خصوص ظرفیت های اقتصادی و کشاورزی آذرشهر نیز گفت: شهرستان آذرشهر به جهت هم جواری با مرکز استان و وجود معادن متنوع سنگ همواره نقش موثری در استان داشته و به عنوان قطب کشاورزی و دامداری شمالغرب کشور مطرح بوده است.

قره سید با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منطقه نیز افزود: شهرستان آذرشهر و بخش های تابعه آن قابلیت‌های کم نظیری در توسعه اقتصادی و تولیدی استان دارد که این اهمیت زیاد و کار سنگین مسئولان را می طلبد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس همچنین در خصوص قابلیت های منطقه توریستی کندوان اسکو و اهمیت شناساندن ظرفیت های آن به دنیا نیز گفت: کندوان از روستاهای تاریخی و منحصر به فرد دنیا است که باید با معرفی ظرفیت های گردشگری آن، تلاش کرد و آنرا به جهانیان نشان داد.

وی همچنین از رئیس کمیسیون اقتصادی و نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس نیز تشکر کرد و گفت: اذربایجان شرقی یکی از با اهمیت ترین استان های کشور است که نمایندگان آن باید با مدیران استانی در جهت رشد استان و حل مشکلات تعامل داشته باشند.

کد مطلب 2142931

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