سرپرست جديد معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تيشه گران با صدور حكمي محمود ضياء پور را به عنوان سرپرست جديد معاونت توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان منصوب كرد و سرپرست جديد نيز از امروز كار خود را به صورت رسمي آغاز كرد.

در متن اين ابلاغ آمده است : "با توجه به تجارب ارزشمند ورزشي و اداري جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به سمت سرپرست معاونت توسعه امور ورزش تعيين و منصوب مي شويد.

اميد است در سايه الطاف الهي و با بهره گيري از وصاياي بلند حضرت امام(ره) و منويات مقام معظم رهبري و روح اخلاص، خلاقيت و تلاش و همکاري ساير مسئولين اداره کل در انجام اين مسئوليت خطير موفق و مويد باشيد ".

محمود ضياپور کارشناس مسئول فرايندهاي ورزش قهرماني اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان و داراي سابقه 23 سال خدمت مي باشد و در سمت هاي رئيس تربيت بدني شهرستان بندر ديلم در استان بوشهر و رئيس تربيت بدني شهرستان مريوان طي سال هاي 1381 و 1384 را در پرونده کاري خود دارد.

پيش از اين شهروز باستان به مدت يکسال از مهرماه سال 1391 در سمت معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان مشغول به خدمت بود.