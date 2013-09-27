  1. حوزه و دانشگاه
۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

تمدید مهلت بازپرداخت بدهی وام دانش آموختگان علوم پزشکی 

تمدید مهلت بازپرداخت بدهی وام دانش آموختگان علوم پزشکی 

مدیر دانش آموختگان صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از تمدید مهلت بازپرداخت بدهی دانش آموختگان مستنکف تا اول آبان ماه خبر داد. 

دکتر بهزاد تدین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به استقبال گسترده دانش آموختگان از بازپرداخت بدهی شان و آغاز سال تحصیلی مهلت بازپرداخت تا اول آبانماه تمدید شد.

وی افزود: پس از این تاریخ طبق قانون از کلیه دانش آموختگان گروه پزشکی که تاکنون جهت تعیین وضعیت بدهی خود اقدام نکرده اند جریمه دیرکرد اخذ می شود.

تدین یادآور شد: دانش آموختگان برای اطلاع از وضعیت میزان بدهی خود می توانند به سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت مراجعه کنند و پس از ورود به پرونده خود می توانند بدهی را مشاهده کرده و آن را به صورت اینترنتی پرداخت کنند.

وی گفت: میزان جریمه دیرکرد دانش آموختگان مستنکف 12 درصد میزان بدهی آنها است که این میزان جریمه کاملا منطبق بر اخذ جریمه دیرکرد وام در سیستم بانکی و بر اساس قانون است.

کد مطلب 2142995

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