تمدید مهلت بازپرداخت بدهی وام دانش آموختگان علوم پزشکی 

دکتر بهزاد تدین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به استقبال گسترده دانش آموختگان از بازپرداخت بدهی شان و آغاز سال تحصیلی مهلت بازپرداخت تا اول آبانماه تمدید شد.

وی افزود: پس از این تاریخ طبق قانون از کلیه دانش آموختگان گروه پزشکی که تاکنون جهت تعیین وضعیت بدهی خود اقدام نکرده اند جریمه دیرکرد اخذ می شود.

تدین یادآور شد: دانش آموختگان برای اطلاع از وضعیت میزان بدهی خود می توانند به سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت مراجعه کنند و پس از ورود به پرونده خود می توانند بدهی را مشاهده کرده و آن را به صورت اینترنتی پرداخت کنند.

وی گفت: میزان جریمه دیرکرد دانش آموختگان مستنکف 12 درصد میزان بدهی آنها است که این میزان جریمه کاملا منطبق بر اخذ جریمه دیرکرد وام در سیستم بانکی و بر اساس قانون است.