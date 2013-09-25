مسئولان لرستان کودکان را جدی نگرفتند/ نشست برنامه ریزی هفته کودک لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود پیش از ظهر امروز چهارشنبه نشست برنامه ریزی برگزاری برنامه های هفته کودک به دبیری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در محل استانداری لرستان برگزار شود.

این جلسه که مقرر شده بود به ریاست معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تشکیل شود به دلیل عدم حضور مسئولان دعوت شده به این جلسه برگزار نشد تا کودکان بازهم از سوی متولیان و برنامه ریزان استان جدی گرفته نشوند.

تنها دو دستگاه اجرایی نماینده فرستادند

در این جلسه قرار بود برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های هفته کودک از 15 تا 21 مهرماه در استان صورت گیرد که متاسفانه مسئولان وقعی به این موضوع نگذاشتند و اصلا در محل سالن جلسات استانداری حضور پیدا نکردند.

این در حالیست که از همه مسئولان دعوت شده به این جلسه تنها نماینده حوزه هنری و نیروی انتظامی لرستان حضور یافتند تا معلوم شود از کل دستگاههای عضو تنها همین دو دستگاه دستور کار جلسه را جدی گرفته اند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در این رابطه به مهر گفت: جلسه امروز به دلیل عدم حضور دستگاهها و ادارات دعوت شده برگزار نشد.

محمد تقی کائیدی با اشاره به دعوت از 20 دستگاه اجرایی برای حضور در این جلسه، عنوان کرد: با توجه به حضور نیافتن اکثریت اعضا جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

کارگروهی که تنها یک بار در سال برگزار می شود

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: برای برگزاری برنامه های هفته کودک کارگروهی تشکیل شده که این کارگروه در سال تنها یک بار تشکیل جلسه می دهد و متاسفانه همین یک جلسه را هم مسئولان شرکت نکرده اند.

حامد نظرنیا هدف از برگزاری این جلسه را تقسیم کار دستگاههای اجرایی برای برگزاری هر چه بهتر برنامه های هفته کودک دانست و بیان داشت: برای برگزاری این جلسه مدیر کانون پرورش فکری از دستگاهها دعوت کرده بود که متاسفانه حضور پیدا نکرده اند.

وی با اشاره به عضویت نزدیک به 20 دستگاه در این کارگروه بیان داشت: در این راستا تذکرات لازم به دستگاههایی که در جلسه حضور پیدا نکرده اند داده خواهد شد.

نظرنیا از بی مهری و کم لطفی مدیران دستگاههای اجرایی به کودکان گلایه کرد و بیان داشت: در این راستا برنامه ریزی شده طی هفته آینده جلسه دیگری برای برنامه ریزی برگزاری هفته کودک با دعوت اداره کل امور اجتماعی استانداری برگزار شود.

وی ابراز امیدواری کرد در صورت تشکیل جلسه همه دستگاههای عضو با حضور خود در برگزاری برنامه های هفته کودک و نوجوان مشارکت کنند.

وقتی کودکان در میان اولویتهای مسئولان نمی گنجند

این برخورد متولیان امر در حالیست که نفس در نظر گرفتن هفته ای برای کودکان و نوجوانان توجه هر چه بیشتر به نسل آینده ساز کشور و معطوف کردن نگاه متولیان امر به این قشر مهم و تاثیر گذار است.

با این وجود مسئولان لرستانی با بی توجهی نسبت به جلسه ای که قرار بود در آن برنامه های هفته کودک برای ایجاد فضایی با نشاط برای کودکان در این هفته برنامه ریزی شود نشان دادند که کودکان در میان اولویت های آن چندان جایگاهی ندارند.

این در حالیست که به نظر می رسد توجه به کودکان و نیازهای آنها در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و حتی زیرساخت های مورد نیاز برای تفریح و سرگرمی و آموزش این نسل موضوعی است که باید مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.

به کودکان بیشتر بیندیشیم

به نظر می رسد هفته کودک فرصتی است که می توان ضمن توجه بیشتر به مشکلات و مسائل موجود در این بخش تصمیمات مهمی برای ارتقا سطح علمی، آموزشی، فرهنگی و نشاط اجتماعی کودکان و نوجوانان اتخاذ کرد.

این هفته فرصتی است که باید بیشتر به کودکان و نیازهای آنها اندیشید، پای حرفهای آنها نشست و ضعفهای مختلف در حوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری در این بخش را رفع کرد.

این گونه برخورد مسئولان لرستانی نشان می دهد که گویا آنها زمانی برای صرف کردن برای کودکان که آینده استان را به دست خواهند گرفت ندارند و یا شاید در میان اولویت های آنها خبری از کودکان نیست؛ در حالیکه این موضوع اگر از دیگر وظایف متولیان اهمیت بیشتری نداشته باشد به طور قطع کمتر هم نخواهد بود.

به هر روی امید می رود در فرصت باقی مانده تا هفته کودک شاهد مشارکت بیشتر دستگاههای اجرایی استان در برگزاری برنامه های این هفته باشیم.