وقوع شش فقره حادثه رانندگی منجر به جرح در جاده های کردستان/سارق احشام شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی 24 ساعت گذشته شش فقره حادثه رانندگی منجر به جرح در محورهای موصلاتی استان اتفاق افتاد.

از این شش حادثه دو مورد درون شهری و چهار مورد نیز در محورهای برون شهری کامیاران، قروه، مریوان و دهگلان اتفاق افتاده که شامل سه مورد تصادف خودرو با عابر، یک مورد واژگونی خودرو، دو مورد تصادف خودرو با خودرو و یک مورد نیز موتور سیکلت با خودرو بوده است.

کارشناسان امر تخطی از سرعت مطمئنه، تجاوز به چپ و عدم توجه به جلو را مهم ترین عامل تصادفات روز گذشته دانستند.

سارق احشام در ديواندره شناسایی شد

فرمانده انتظامی شهرستان دیواندره گفت: سارق 45 راس احشام با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان دیواندره دستگیر شد.

سرهنگ نعمت دهدهی اظهار داشت: در پی وقوع دو فقره سرقت احشام در شهرستان دیواندره و سرقت 45 راس دام پیگیری های پرونده مربوطه به ماموران پلیس آگاهی شهرستان محول شد.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی در برسی های خود دریافتند سرقت ها توسط سرنشینان یک دستگاه کامیونت با مشخصات معلوم انجام گرفته است که در این راستا با استفاده از بانگ های اطلاعاتی پلیس مالک خودرو در یکی از استان های همجوار شناسایی و با هماهنگی انجام شده با مراجع قضایی و پلیس استان مذکور دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیواندره بیان کرد: متهم کردی 54 ساله است که در بازرسی های انجام شده به سرقت و نام همکاران خود اعتراف کرده و پرونده به مراجع قضایی ارسال شده است.