مسئولان آبادان به دیدار خانواده شهدا رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدارها که به طور نمادین از سه خانواده شهید مصیب غلام شاه زری، جاسم برشوی و فاضل هلالی ثوامری صورت گرفت، مسئولان در فضایی معنوی، گرم و صمیمی از نزدیک با این خانواده ها به گفتگو پرداختند.

پدران و مادران شهدا از غم فراغ فرزند به بیان خاطرات ارزشمندی از سیره، رفتار، منش و نحوه دریافت خبر شهادت فرزندانشان پرداختند. در این دیدارها معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: شما خانواده شهدا با تقدیم فرزندانتان ذخیره آخرت خود را فراهم کردید.

بهرام ایلخاص‌زاده افزود: ما نیز باید دنبال رو مسیر شهدا باشیم و از آرمانها و اهداف آنان پاسداری و حمایت کنیم. خون شهدا ما را در مسیر حق طلبی و عدالت پایدار کرده است.

وی تصریح کرد: ما آرامش و رفاه امروز خود را مرهون جانفشانی ها، فداکاریها و ایثار والای شهدا و رزمندگان هستیم. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آبادان نیز در این دیدارها شرحی از شهدای یاد شده ارائه کرد.

علی ثامری گفت: شهید مصیب غلام‌شاه زری در سن 18 سالگی در یکم اسفند سال63 در منطقه عملیاتی چذابه به درجه شهادت نائل شد و مزار وی اکنون در گلزار شهدای اصفهان است.

وی افزود: شهید جاسم برشوی نیز متولد سال 1341 در آبادان است که در نهم مرداد ماه سال 65 در محور عملیاتی آبادان ماهشهر به شهادت رسید.

ثامری عنوان کرد: شهید فاضل هلالی ثوامری نیز متولد سال 1346 در آبادان است، که به واسطه جنگزدگی از استان قم اعزام شد. وی در سیزدهم اسفند ماه سال 1365 در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید.