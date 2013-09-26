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۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۲

به مناسبت هفته دفاع مقدس/

مسئولان آبادان به دیدار خانواده شهدا رفتند

مسئولان آبادان به دیدار خانواده شهدا رفتند

آبادان – خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس چهارشنبه شب مسئولان آبادان به دیدار خانواده شهدا رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدارها که به طور نمادین از سه خانواده شهید مصیب غلام شاه زری، جاسم برشوی و فاضل هلالی ثوامری صورت گرفت، مسئولان در فضایی معنوی، گرم و صمیمی از نزدیک با این خانواده ها به گفتگو پرداختند.

پدران و مادران شهدا از غم فراغ فرزند به بیان خاطرات ارزشمندی از سیره، رفتار، منش و نحوه دریافت خبر شهادت فرزندانشان پرداختند. در این دیدارها معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: شما خانواده شهدا با تقدیم فرزندانتان ذخیره آخرت خود را فراهم کردید.

بهرام ایلخاص‌زاده افزود: ما نیز باید دنبال رو مسیر شهدا باشیم و از آرمانها و اهداف آنان پاسداری و حمایت کنیم. خون شهدا ما را در مسیر حق طلبی و عدالت پایدار کرده است.

وی تصریح کرد: ما آرامش و رفاه امروز خود را مرهون جانفشانی ها، فداکاریها و ایثار والای شهدا و رزمندگان هستیم. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آبادان نیز در این دیدارها شرحی از شهدای یاد شده ارائه کرد.

علی ثامری گفت: شهید مصیب غلام‌شاه زری در سن 18 سالگی در یکم اسفند سال63 در منطقه عملیاتی چذابه به درجه شهادت نائل شد و مزار وی اکنون در گلزار شهدای اصفهان است.

وی افزود: شهید جاسم برشوی نیز متولد  سال 1341 در آبادان است که در نهم مرداد ماه سال 65 در محور عملیاتی آبادان ماهشهر به شهادت رسید.

ثامری عنوان کرد: شهید فاضل هلالی ثوامری نیز متولد سال 1346 در آبادان است، که به واسطه جنگزدگی از استان قم اعزام شد. وی در سیزدهم اسفند ماه سال 1365 در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید.

 

کد مطلب 2143197

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