به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید نجفی حقی گفت: سکوی فاز ١٨ با ٩٨ درصد پیشرفت آماده است و هم اکنون منتظر دستور کارفرما برای نصب سکو هستیم که با آماده سازی چاه ها، بارگیری و نصب می شود.

قائم مقام مدیرعامل در امور پروژه های شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با بیان این که جکت آپ (پایه) سکوهای فازهای ١٢ و ١٧ و ١٨ پارس جنوبی در دریا نصب شده است، افزود: تاپ ساید (عرشه) فازهای ١٧ و ١٨ هر کدام به وزن ٢٣٠٠ تن و عرشه های فاز ١٢ به وزن ٣ هزار تن است که نیمه دوم امسال نصب می شود.

وی تاکید کرد: بر اساس قولی که در بازدید اخیر وزیر از پارس جنوبی داشتیم تلاش می کنیم این عرشه ها را با شتاب بیشتری راه اندازی کنیم.

به گفته نجفی با راه اندازی کامل فازهای ١٢ و ١٧ و ١٨ پارس جنوبی در مجموع چهار میلیارد فوت مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود.

پارس جنوبی میزبان اردوهای راهیان نور می‌شود

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام جعفر صادق(ع) بوشهر از ایجاد اردوی راهیان نور ویژه بازدید از پالایشگاه‌ها و تاسیسات عظیم پارس جنوبی در آینده نزدیک خبر داد.

غزنوی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های دشمن برای مهار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جنگ تحمیلی بود که با رهبری مدبرانه امام خمینی (ره) و تلاش و ایمان رزمندگان این توطئه و نقشه آنها خنثی شد.

وی در ادامه با اشاره به بمباران جزیره خارگ استان بوشهر در تمام دوران دفاع مقدس ابراز داشت: مقاومت جزیره خارگ و تلاش برای صادرات نفت و عدم وقفه در صادران نفت حتی یک روز موجب شد که امروز این جزیره یکی از مکان‌های بازدید کاروان‌های راهیان نور است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق(ع) در ادامه با بیان اینکه امروز تمام ایرانیان به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند تصریح کرد: این افتخار به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا و ایثارگری جانبازان و آزادگان و دعای خیر اولیا خدا و مردم به‌دست آمده است.

تأمین واشر پالایشگاه‌های پارس جنوبی با کنسرسیومی از سازندگان داخلی

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز گفت: قرارداد تأمین واشر پالایشگاه‌های پارس جنوبی با کنسرسیومی از سازندگان داخلی امضا شد.

مهدی جمشیدی‌دانا از عقد قرارداد با کنسرسیوم واشر سازان برای تأمین واشرهای مورد نیاز در تعمیرات اساسی پارس جنوبی به عنوان یکی از 9 کالای پرمصرف با حجم حدود 19 میلیارد ریال خبر داد.

وی افزود: در جلسه اخیر هیئت‌مدیره مجتمع گاز پارس جنوبی مصوب شد تامین واشر به عنوان یکی از 9 کالای پرمصرف در تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گاز، به کنسرسیوم واشرسازان صنعتی زیر مجموعه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت واگذار شود.

این مسئول، مزایای رقابتی عقد قرارداد با کنسرسیوم‌های تخصصی سازندگان این انجمن را تضمین کیفیت محصول، کاهش زمان تحویل و قیمت رقابتی با محصولات مشابه خارجی برشمرد.

جمشیدی‌دانا با بیان اینکه براساس این قرارداد مبانی تعیین قیمت کالا براساس قیمت سال 91 است، گفت: مقرر شد انجمن سازندگان از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور برای تولید اقلام مورد نیاز استفاده و دانش فنی برخی قطعات که از خارج وارد می شود، انتقال و داخلی‌سازی شود.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز، سرعت کار در انجام تعمیرات اساسی را بسیار مهم دانست و یادآور شد: به منظور افزایش سرعت در انجام کار این قرارداد با اخذ مجوزهای لازم منعقد شد و بر اساس آن انجمن متعهد شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن کالاهای مورد نیاز را تحویل دهد تا تجربه قراردادهای گذشته که تاخیر در تحویل کالا و تاخیر در انجام تعمیرات بود، تکرار نشود.