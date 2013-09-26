نیروی مهارت ديده در كشور كم است/50 درصد دانش آموزان همدان هنرستاني ها هستند

محمود نقدي در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: همه دانش آموزان بايد حداقل‌ مهارت‌های فني را در زندگي ياد بگيرند.

وي ادامه داد: هم اكنون 50 درصد دانش آموزان استان همدان هنرستاني ها اند و توسعه آموزش فني وحرفه اي در چشم انداز 20 سال در نقشه علمي كشور ديده شده است.

دانش آموزان رشته‌های نظري نيز بايد مهارت بياموزند

معاون آموزش متوسطه سازمان آموزش وپرورش استان همدان وي با تاكيد براينكه سند تحول بنيادين آموزش پرورش ما را موظف به توسعه رشته‌های فني كرده است، اذعان داشت: دانش آموزان رشته‌های نظري نيز بايد مهارت بياموزند.

وي كه ميانگين هوش مردم ايران را بالاتر از جهان برمي شمرد، عنوان كرد: 30 هزار نفر در استان همدان در كنكور سال جاري رتبه اي زير سه هزار را كسب کرده‌اند.

نقوي در خصوص استعداد يابي دانش آموزان، بيان داشت: طرح شهاب، پژوهش سراهاي دانش آموزي طرح خارزمي، از جمله برنامه‌های ما براي يافتن استعدادهاست همچنين آزمون‌های مختلفي نيز براي اين كار انجام شده است.

معاون آموزش متوسطه سازمان آموزش وپرورش استان همدان با اشاره به برگزاري چهار مرحله اي آزمون شناسايي نخبگان استان، ادامه داد: سال گذشته شهرستان ملاير در اين بخش رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

نقوي گفت: مهارت آموزي در مدارس شبانه روزي آغاز شده اما به علت كمبور اعتبار و عدم همكاري برخي نهادها نتوانسته‌ایم كار آموزش را براي دوره‌های نظري آغاز كنيم.

دو هنرستان كشاورزي در سطح استان وجود دارد

وي اذعان داشت: دو هنرستان كشاورزي در سطح استان وجود دارد و فارغ التحصيلان آن می‌توانند در دانشكده فني جهاد كشاورزي به تحصيلات خود ادامه دهند.

معاون آموزش متوسطه سازمان آموزش وپرورش استان همدان گفت: هر چه مهارت‌ها بيشتر شود هزينه توليد كاهش خواهد يافت.

نقوي با اشاره به اينكه براي توسعه اشتغال بايد هنرستان‌ها در كشور تقويت شوند، بيان داشت: ادارات براي تامين نيروي كار خود به آموزش و پرورش مراجعه كنند.

وي در پايان اذعان داشت: می‌توانیم با ايجاد رشته‌های مهارتي در بخش هتل داري وگردشگري نيروي مناسب آن را تامين كنيم.