حوزه های علمیه يادگار جهاد علمي عالمان وارسته هستند/ نقش رزمي تبليغي روحانيان در دفاع مقدس

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوزه های علمیه، يادگار جهاد مقدس علمي هزاران عالم وارسته هستند لذا حوزه به عنوان سرچشمه تفکرات ناب دینی، توانست بذر ایمان را در جامعه بکارد، شهد، اعتقاد و باور دینی را در کام جان ها بریزد و امواج خانمان سوز الحاد و تردید را بشکند.

وی تصریح کرد: تلاشهاي علماي بزرگي چون خواجه نصيرالين طوسي، شيخ بهايي، سيد رضي، شيخ انصاري و طوسي و صدها عالم بزرگ در طول تاريخ بستر ساز فعاليت هاي بسيار بزرگ ديني وفرهنگي بودند.

ابراهیمی افزود: در صد سال اخير نقش هايي چون نقش میرزا کوچک خان در نهضت جنگل، شیخ محمد خیابانی در قیام تبریز، میرزای شیرازی در نهضت پر شکوه تحریم تنباکو، آیت الله کاشانی در نهضت ملی شدن صنعت نفت، شهید آیت الله سید حسن مدرس در مبارزه طولانی مدت علیه رضاخان، و بالاخره نقش امام خمینی (ره) که انقلاب اسلامی ایران توسط ایشان به پیروزی رسید، نقشهاي بي بديل فرهنگي و ديني محسوب می شوند.

وی یادآور شد: همزمان با انقلاب نیز شهید آیت الله سعیدی، مرحوم طالقانی، شهید آیت الله غفاری وشهيد مطهری، مفتح، بهشتی، باهنر، و شهدای محراب قاضی طباطبایی، مدنی، صدوقی، دستغیب و اشرفی اصفهانی بسیاری دیگر از علما و طلاب علوم دینی نقش عمده ای ایفا کردند نقش اين بزگواران هم در جهاد علمي وهم در جهاد سياسي اجتماعي بود.

روحانيون پرچمدار و فرماندهان معنوي جبهه و دفاع مقدس بودند

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: روحانيون پرچمدار و فرماندهان معنوي جبهه ودفاع مقدس بوده اند.

وی تاکید کرد: لذا ما امروز با تحليل نقش، حضور و جهاد روحانيون،همچنين تعداد، شهدا، جانبازان وآزادگان روحاني كل كشور وتك تك استانها ناخودگاه به اين مسئله مي رسيم كه گويي جبهه و دفاع مقدس آزموني براي مبلغين وروحانيون عالم تشيع بوده است تا در این عرصه بتوانند شجاعت، دلاوري وتقواي خودشان را نيز در ميدان عمل به مريدان وشيعيان نشان دهند.

ابراهیمی همچنین با اشاره به مهمترین مصادیق نقش آفرینی روحانیان در دوران هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: در بیان مهم ترين مصاديق نقش آفريني روحانيت در دفاع از ارزش هاي انقلاب و کيان کشور در دوران دفاع مقدس تبيين شرايط سياسي و اجتماعي براي مردم و ايجاد انگيزه در مردم براي حضور در جبهه ها هاي نبرد می توان اشاره کرد.

وی افزود: همراهي با رزمندگان اسلام، پشتيباني هاي مردمي از جبهه هاي جنگ، تبليغ و معنويت افزايي در سنگرها و ميادين نبرد، مديريت و فرماندهي برخي گردان ها و تشکیل تيپ و لشکرهاي مختلف نیزجزء برخی از فعالیت ها روحانیان در درودان جنگ محسوب می شود.

اشكال و قالب هاي حضور و تاثير روحانيون در دفاع مقدس

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ابراز کرد: روحانيت از بالاترين جايگاه علمي تا طلبه مقدماتي در جبهه نقش داشتند.

وی افزود: از فتاواي مراجع عظام گرفته كه فتواي حضور در جبهه ودفاع از كيان ملت را لازم وضروري مي دانستند تا مبلغانی كه در اقصي نقاط كشور مردم را به پشتيباني جاني، مالي وتبليغي فرا مي خواندند هر یک به نوعی در جنگ تاثیر گذار بودند.

ابراهیمی اذعان کرد: كساني كه در كسوت فرماندهي لشكرو تيپ و گردان و دسته حضور داشتند و يا روحانيانی كه با لباس طلبگی در اول خط اسلحه وآرپيچي وسلاح بدست گرفته مي جنگيدند يا سبكبالان تخريپ چي كه جان خود را نثار همرزمانشان مي كردند همه وهمه در تمام بخش هاي مختلف جبهه حضور داشتند.

وی تاکید کرد: نبايد مجاهدت های مسئولانی كه در كسوت مسئوليت اجرايي جان خود و يا جواني وعمر خود را دادند فراموش کرد و يا قلم بدستاني كه نوشتند وتبليغ كردند تا ارزش هاي دفاع مقدس جاویدان بماند و بسيار ارزشمندانه ايستادگي كردند لذا باید گفت اينها نمادهاي ايثار وايستادی هستند و رفتارشان الگويي مناسب براي جوانان ونوجوانان ما است.

نقش رزمي تبليغي روحانيون خراسان

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: روحانيون خراسان نيز، همواره در سخت ترین شرایط، از اسلام و میهن اسلامی خود دفاع کرده و حماسه های جاوید آفریده اند

وی افزود: علاوه بر طلاب جوان كه سر از پا براي رفتن به جبهه نمي شناختند حضور علما بزرگ ومسن مشهد بسيار حائز اهميت است علمايي همانند آيت الله شيرازي، ميرزا جواد آقا تهراني وعلامه بهلول از اين نمونه های برجسته و شاخص هستند.

ابراهیمی بیان کرد: مرحوم آیت اللّه میرزا جواد آقا تهرانی، عالم برجسته و زاهد خطه خراسان، نمونه ای نیک در صدق این مدعاست آن بزرگ مرد کهنسال و عارف نامدار، بارها وبارها، از درس آموزی جبهه سخن می گفت و با ذکر آن، به شادی و شور می آمد.

وی با بیان خاطره ای از مقام معظم رهبری اظهار کرد: مقام معظم رهبری، شور جوانانه مرحوم آیت الله آقا تهرانی را از ایام حضور در جبهه، چنین حکایت مي کنند وقتی که ایشان از جبهه برگشتند، ما در تهران زیارتشان کردیم. واقعا نور خاصی پیدا کرده بود و حقیقتا منوّر شده بود و از این مدت چند ماهی که در آن جاها مانده بود، خیلی شاد و شارژ شده بودند.

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین با اشاره به حضور پر برکت آیت الله خامنه ای در جبهه های نبرد حق علیه باطل عنوان کرد: حضور شخصیتی روحانی، علمی و طراز اول همچون مقام معظم رهبری در جبهه ها نیز نمادی از حضور پر رنگ روحانیان در درواع دفاع مقدس است.

وظيفه امروز روحانیان در دفاع از آرمان ها انقلاب

وی یاد آور شد: امروز نيز روحانيون چون ديدبانهايي تيز بين در عرصه دفاع از ارزشهاي ديني تلاش مي کنند تا در سنگر تبليغ و ترويج انديشه هاي ناب اسلامي حضور پر رنگی داشته باشند.

ابراهیمی اظهار کرد: امروز تهاجم بسيار سنگين فرهنگي ما را وادار به دفاع کرده و روحانیان و مبلغان شکورمان اين ضرورت را كاملا مي دانند و لزوم حضور شبان روزیشان را احساس می کنند لذا امروز بيش از هر زماني بايد تلاش کرد چرا كه شكل جنگ عوض شده است و ما نيز بايد در قالب هاي مختلف آماده دفاع باشيم.

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گفتگو: رضا آرمانیان