تقویت اصول و اعتقادات مذهبی موجب جلوگیری از ارتکاب سرقت در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر خورسند صبح پنجشنبه در نشست با روسای کلانتری های این شهرستان افزود: سرقت از با سابقه ترین جرائم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود.

وی اظهارداشت: این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری این مهم تا کنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

فرمانده پلیس آستارا همچنین از دستگيري سارق حرفه اي با 16 فقره سرقت در این شهرستان خبرداد و گفت: متهم با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي و روانه زندان شد.

وی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاري، مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 ‌اطلاع دهند.

خورسند تصریح کرد: با گذشت زمان شیوه ها و روش های سرقت، نوع اموال و اشیا مسروقه و وسائل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته به طوری که امروز برخی از سارقان از آخرین تکنیک ها و تکنولوژی ها برای پیشبرد کارخود استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: به همین لحاظ شیوه مقابله و روش های برخورد با آنان نیز متناسب با دگرگونی های سرقت متحول شده است.

فرمانده نیروی انتظامی آستارا یادآورشد: در شرایط کنونی به دلیل پچيدگي روابط اجتماعي و وجود رابطه اجتناب ناپذير در زندگي شهروندان سرقت نه تنها باعث از بين رفتن اموال شخصي افراد مي‌ شود بلکه به بيشتر از آن امنيت جامعه را نيز متزلزل مي‌ سازد.