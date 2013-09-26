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۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

رضایی بیان کرد:

پیام اصلی غدیر خم تکریم و پاسداشت اخلاق ناب اسلامی است

پیام اصلی غدیر خم تکریم و پاسداشت اخلاق ناب اسلامی است

صومعه سرا - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار شهرستان صومعه سرا گفت: پیام اصلی غدیر خم تکریم و پاسداشت اخلاق ناب اسلامی و نبوی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار رضایی صبح پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی این شهرستان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: تشکیل ستاد غدیر خم به دستور کیهان هاشم نیا استاندار گیلان بوده است.

وی همچنین اظهارداشت: برنامه ریزی پیرامون غدیر باید اصولی، هدفمند، فراگیر و موثر باشد.

معاون فرماندار صومعه سرا با اعلام اینکه پیام غدیر بسیار مهم است، گفت: همه باید در خصوص تبلیغ و ترویج فرهنگ غدیر تلاش کنند.

وی در ادامه ریاست و دبیری این ستاد را به ترتیب فرمانداری و سپاه پاسداران شهرستان دانست و افزود: با وقوع رویداد تاریخی غدیر خم در حقیقت رسالت نبی مکرم اسلام در قالب امامت و ولایت تداوم یافت و دنیا به این حقیقت پی برد که امت اسلامی هرگز بدون رهبر و ولی نمی ‌تواند به مقصود نهایی برسد.

رضایی یادآور شد: عید غدیر خم یکی از بزرگترین اعیاد جهان اسلام به ویژه تشیع است و باید با پاسداشت حقیقی چنین مناسبت ‌هایی به دنیا نشان داد که جهان اسلام از سرمایه معنوی بزرگی همچون ولایت برخوردار است.

کد مطلب 2143247

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