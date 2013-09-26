حکم اعدام 8 سوداگر مرگ در کرمان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله موحد اظهار داشت: طی چند روز اخیر هشت نفر قاچاقچی عمده مواد مخدر در زندان مرکزی کرمان به دار مجازات آویخته شده اند.

وی افزود: چهار نفر از این معدومین مرتکب قاچاق مسلحانه مواد مخدر در اوزان سنگین شده بودند.

این مسئول قضایی در جریان اجرای مجازات این قاچاقچیان گفت: دستگاه های امنیتی انتظامی در راستای مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر طی پنج عملیات جداگانه موفق به شناسایی و دستگیری این معدومین در حوزه قضایی شهرستان کرمان می شوند.

وی ادامه داد: در این عملیات ها در مجموع 265 کیلو و 100 گرم مواد مخدر از نوع هرویین، کراک و تریاک و نیز دو قبضه اسلحه جنگی غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

موحد تصریح کرد: درخواست عفو تمامی معدومین مذکور در کمیسیون های عفو استان و مرکز مطرح منتهی با عنایت به اهمیت و نوع بزه های ارتکابی تقاضاهای آنها مخالفت شد.

دادستان کرمان در خاتمه گفت: دستگاه قضا در راستای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر هیچگونه اغماضی نخواهد کرد و اشد مجازات را برای آنها در نظر خواهد گرفت.