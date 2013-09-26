اسلام هراسی رابطه دنیای اسلام با کشورهای دیگر را دچار مشکل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی روز چهارشنبه با حضور در محل اقامت حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در نیویورک، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار بر اهمیت سازمان همکاری‌های اسلامی به دلیل توانایی این سازمان در ایجاد نزدیکی میان کشورهای اسلامی و دفاع از تفکرات اسلامی در جهان امروز، تأکید کرد.

وی با اشاره به ظهور فراوان پدیده اسلام‌هراسی، تأکید کرد: اسلام‌هراسی رابطه دنیای اسلام را با کشورهای دیگر دچار مشکل کرده است.

روحانی ضمن آرزوی موفقیت برای دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری بیشتر با این سازمان در عرصه‌های مختلف از جمله آموزشی، علمی، فناوری و تجاری اعلام کرد.

دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت این سازمان در سطح بین‌المللی، گفت: او.آی.سی دومین سازمان جهانی در سازمان ملل متحد است که با 50 عضو، حضور چشمگیری در عرصه بین‌المللی دارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای عضو تجارت ترجیحی در او.آی.سی است، گفت: در 2005 تجارت بین کشورهای عضو 200 میلیارد دلار و در 2012 به 700 میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: اگر تجارت درون اعضا به چند تریلیون دلار برسد، کشورهای عضو این سازمان ثروتمندتر و مستقل‌تر خواهند شد.

دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی با اشاره به همکاری خوب و رو به رشد ایران با او.آی.سی، اظهار امیدواری کرد: همکاری سایر کشورهای عضو این سازمان به ویژه ایران روز به روز توسعه یابد