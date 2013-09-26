 مسئله هسته ای، امروز به نماد غرور ملی و ایستادگی تبدیل شده است/ سوریه در شرایط سخت جنگ در کنار ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه پی‌بی‌اس (PBS) آمریکا در پاسخ به سوالی درخصوص اهداف سفر به نیویورک، گفت : هدف من از این سفر رساندن صدا و خواست ملت ایران به گوش مردم و مقام های کشورهای مختلف جهان از طریق حضور در سازمان ملل است و امیدواریم که در تحقق آن موفق باشیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال مجری معروف شبکه PBS در خصوص تحریم های ضد ایرانی اظهار داشت: ما تحریم ها را اساسا غیر قانونی و غیر انسانی می دانیم. به اعتقاد ما تحریم ها راه حل درستی نیست و نمی تواند مشکلی را حل کند.

روحانی در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع هسته ای افزود : ما به دنبال راه حلی هستیم که ایران به حقوق قانونی خود برسد و همچنین اگر نگرانی های هم وجود داشته باشد، برطرف کنیم.

رئیس جمهوری تاکید کرد: مسئله هسته ای، امروز به نماد غرور ملی و ایستادگی تبدیل شده است و مردم چیزی فراتر از حق قانونی خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نمی خواهند.

وی افزود: موضوع هسته ای همچنین نماد توسعه ملت ایران در بحث استفاده از فناوریهای جدید و توسعه است.

رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص روابط ایران و سوریه و حمایت از مردم این کشور گفت: دو کشور دارای رابطه عمیق و مستحکم هستند و این رابطه به زمان جنگ ایران و عراق برمی گردد و هر چند عراق یک کشور عربی بود اما سوریه در آن شرایط سخت در کنار مردم ایران بود.

وی افزود: همه باید تلاش کنند تا مردم سوریه از این بحران نجات پیدا کنند و همه کشورهای منطقه باید به سمت دمکراسی حرکت کنند و صندوق های رای و اراده مردم تعیین کننده دولت ها باشد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص انتخابات و برنامه های انتخاباتی خود، گفت: همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، برنامه هایی داشتند که به مردم ارایه کردند و من هم برنامه های خود را که بر اساس تدبیر و امید بود، به مردم ارایه دادم.

روحانی خاطر نشان کرد: مردم به برنامه گفتمان اعتدال و میانه روی رای دادند و من هم بنا دارم به عهد خود برای اجرای برنامه ها وفادار بمانم.