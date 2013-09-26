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۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۰

مرادیان:

ورزش نقش محوری در وحدت بخشی اقشار مختلف کشور دارد

ورزش نقش محوری در وحدت بخشی اقشار مختلف کشور دارد

تیران و کرون – خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون به نقش ورزش در پیشبرد نظام اشاره و اظهار داشت: ورزش نقش محوری در اقتصاد و وحدت بخشی بین اقشار کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مرادیان پیش از ظهر پنج شنبه در نشست مشترک هیئت‌های ورزشی شهرستان تیران با شورای اسلامی شهر تیران به ظرفیت ها و پتانسیل های ورزش شهرستان تیران و کرون اشاره و اظهار داشت: تبدیل استعدادهای بالقوه به بالفعل در ورزش ضروری و نیاز به همکاری و تعامل بین بخش های مختلف دارد.

وی افزود: ورزش نقش متعددی در پیشبرد اهداف نظام و پیشرفت کشور دارد که می‌توان از این ظرفیت استفاده و احیا کننده بخش‌های مختلف باشیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون به نقش ورزش در پیشبرد نظام اشاره و تصریح کرد: ورزش نقش محوری در اقتصاد و  وحدت بخشی بین اقشار کشور دارد که برگزاری مسابقات و برنامه های ورزشی بین چند منطقه و تاثیرات مهم در اتحاد و اقتصاد منطقه میزبان نمونه ای از اثرات ورزش است.

وی اهتراز پرچم جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف وسازمان ملل را از برکات ورزش دانست و گفت: اهتزار پرچم کشور و تبیین اهداف و ارزش های انقلاب و دین مقدس اسلام به وسیله ورزشکاران در جهان صورت می گیرد.

سه هزار ورزشکار در تیران و کرون سازماندهی شده اند

مرادیان با بیان اینکه سازماندهی ورزشکاران به  واسطه بیمه ورزشی انجام می گیرد، افزود: سه هزار ورزشکار در تیران و کرون سازماندهی شده اند که تقویت فرهنگ ورزش در بین مردم و توسعه آن نیاز است.

وی حمایت شهرداری ها و شوراهای اسلامی از ورزش را در تقویت سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران مهم خواند، بیان داشت: جامعه نیازمند نیروی انسانی سالم است و این یک شاخصه پیشرفت است.

وی ادامه داد: شوراهای اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های خیرین، نهادهای دولتی و بودجه شهرداری و راه اندازی باشگاه های ورزشی و همچنین حمایت های معنوی کمک خوبی در توسعه ورزش می تواند داشته باشد.

کد مطلب 2143289

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