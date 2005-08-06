شيوه اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها اشتباه است//مردم و بيمارستانها زيان مي بينند

دكتر شهرام علمداري در خصوص علت اجراي غلط طرح مذكور به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : چون در اين طرح درآمد بيمارستانها توسط هزينه هاي دريافتي از مردم به واسطه درمان و بستري شدن بدست مي آيد به گونه اي كه در اجراي طرح بيشترين پول بيمارستان ها توسط مردم پرداخت مي شود.

وي اظهار داشت: زماني مي توان خودگرداني را اجرا كرد كه بيمه هاي همگاني تقويت شده باشد يعني پوشش 100 درصد بيمه در كشور صورت گرفته و تعرفه ها نيز واقعي شده باشد بنابراين فقط در اين صورت است كه مي توان خودگراني در بيمارستانها را اجرا كرد.

علمداري تصريح كرد: نگاه به بحث خودگرداني بيمارستانها بايد به صورت علمي و تخصصي باشد كه لازمه آن اين است كه نخست فرآيند قانوني و مالي اين طرح استخراج شود و سپس افراد بر اساس فرآيندها در بيمارستانها قرار گيرند بنابراين فقط در صورت پياده سازي مديريت كيفيت در بيمارستانها مي توان گفت كه خودگرداني طبق اين قانون پياده مي شود.

وي ادامه داد: پوشش بيمه مردم بايد در كشور واقعي شود چون هم اكنون بسياري داروها در ليست دارويي سازمان هاي بيمه گر قرار ندارد بنابراين بيماران حتي با داشتن دفترچه بيمه هم نمي توانند داروهاي خود را تهيه كنند.

رئيس اورژانس كشور افزود: طرح خودگرداني بيمارستانها كه هم اكنون اجرا مي شود، غير علمي بوده و موجب ايجاد زيان به مردم و بيمارستانها شده است چون مبناي علمي ندارد ، چرا كه واقعي شدن تعرفه ها و پوشش بيمه اي مردم يا در اين طرح مطرح نشده و يا جدي گرفته نشده است.