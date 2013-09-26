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۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۰

همزمان با هفته گردشگری؛

19 پروژه با هزینه 138 میلیارد تومانی در خراسان رضوی افتتاح می‌شود

19 پروژه با هزینه 138 میلیارد تومانی در خراسان رضوی افتتاح می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی از افتتاح 19 پروژه با هزینه 138 میلیارد تومانی همزمان با هفته گردشگری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی، صبح پنجشنبه در نشست خبری هفته گرامیداشت گردشگری در خانه تاریخی ملک مشهد اظهار کرد: 19 پروژه با هزینه 138 میلیارد تومانی همزمان با هفته گردشگری در این استان افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: شاهنامه خوانی، شب شعر و بهره برداری از نمایشگاه از جمله برنامه های هفته گردشگری میراث فرهنگی این استان است.

به گفته وی با افتتاح 19 پروژه در هفته گردشگری675 فرصت شغلی در بخش گردشگری به وجود می‌آورد.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی با اشاره به مجموعه تاریخی توس، تصریح کرد: فعالی با اشاره به مجموعه تاریخی توس بیان کرد: در نشست با اعضای کمیته گردشگری استان فعالیت‌های متوقف شده در توس دوباره شروع به کار کرده است و به منظور حل مشکلات این منطقه نیازمند یک همت استانی هستیم.

فعالی با بیان اینکه 38 درصد گردشگرانی که به این استان صفر می کنند در شاخه مذهبی قرار دارند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 29 میلیون گردشگر و زائر وارد خراسان رضوی شده‌اند.

کد مطلب 2143305

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