تمناهای قلبی به ثمر نشست/ عطر شهدای گمنام به طالقان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان طالقان صبح پنج شنبه بی صبرانه انتظار دیدار مسافرانی را می‌کشیدند که سالها پیش دنیای خاکی را ترک دیار گفته و به آسمانها پرواز کرده بودند.

مسافرانی که با ورودشان عطر عاشقی در گوشه گوشه شهر پیچید و دلهای منتظر از شوق دیدارشان از قفس تنگ دل برخاستند و بر بال‌های سبک مسافران نشستند تا به یُمن ورود آنها قدری آرام گیرند.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس که خبر ورود پنج شهید گمنام در استان البرز گوش به گوش پیچید، مردم دیار طالقان، دیار اسطوره ها و فرزانگان سر از پا نمی شناختند بلکه شاید خیایان های شهرشان به قدوم شهدای گمنام مزین شود و دلهای مردمان تشنه به دیدار اسطوره های سرزمین مان، به فیض برسند.

اتفاقی که با تمنای قلبی مردم این خطه و پیگیری‌های مسئولان شهر به ثمر نشست و صبح امروز پیکر پاک سه شهید گمنام در میان حزن و اندوه مردم شهرستان طالقان تشییع و به خاک سپرده شد.

در مراسم تشیع پیکر این شهدای گلگون‌کفن برنامه های معنوی با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز هشت سال جنگ تحمیلی و عموم شهروندان ولایی و شهیدپرور شهرستان طالقان اجرا شد.



حضور گسترده مردم شهرستان طالقان و آخرین وداع آنها با شهدای گمنام، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های بلند شهدا و امام شهیدان (ره) به نمایش گذاشت که ناگسستنی است.

قدردانی از مردم و مسئولان شهر

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز درباره انتخاب طالقان برای خاکسپاری شهدای گمنام به خبرنگار مهر، گفت: به دنبال درخواست مسئولان و مردم شهرستان طالقان در خصوص بهره مندی از فیض و برکت خاکسپاری پیکر مطهر شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس، خاکسپاری سه شهید گمنام در این شهرستان انجام شد.

سرهنگ نادر ادیبی افزود: پیکر مطهر دو شهید گمنام دیگر نیز طی روزهای گذشته در پارک شهدای گمنام شهر ماهدشت به خاک سپرده شد.

ادیبی ضمن قدردانی از شهروندان و مسئولان شهرستان طالقان و شهر ماهدشت کرج که با پیگیریهای خود موجب حضور شهدای گمنام در شهر خود شدند، اظهار داشت: هر کجا که این شهدا حضور می یابند عطر ایثار و از خود گذشتگی ارمغان حضور این عزیزان است و مردم خداجوی ما این نشانه های افتخار ایران اسلامی را چون نگینی گرانقیمت در برمی گیرند.

بنا بر روایات اسلامی، شهرستان طالقان خاستگاه یاران حضرت حجت(عج) است و پیکر مطهر شهدای گمنام همچون ستاره های درخشان بر تارک سپهر پر فروغ این خطه از استان البرز خواهد درخشید.