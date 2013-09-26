به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار استاندار جدید اصفهانوی را از افتادن در دام دسته ها و احزاب تند رو بر حذر داشت و افزود: چه در اصلاح طلبان و چه در اصولگرایان افراد متخصص و دلسوز بسیاری وجود دارند که استفاده از آنها باعث پیشرفت و ترقی استان می شود لیکن مراقب باشید که برخی افراد با غرض ورزی، شما را از رسیدن به اهدافتان دور نکنند.

کار کردن در اصفهان زیرکی خاصی را طلب می‌کند

وی از استاندار جدید اصفهان به خاطر پذیرش این مسئولیت خطیر تشکر کرد و گفت: کار کردن در استانی مانند اصفهان زیرکی خاصی می طلبد و شناخت ویژگی های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن امری ضروری است.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: بنده از استاندار، به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت می کنم و بدون دخالت در امور اجرائی هر کجا نیاز داشته باشید، از هیچ کمک و مشورتی دریغ نمی کنم.

بحران آب و خشکی زاینده رود مهمترین معضل اصفهان است

آیت الله طباطبایی نژاد، بحران آب و خشکی زاینده رود را بزرگترین معضل در استان برشمرد و افزود: مشکلات به وجود آمده در حوزه آب، تنها به کمبود نزولات آسمانی بر نمی‌گردد بلکه عدم ساماندهی بستر رودخانه موجبات عدم استفاده بهینه از میزان آب موجود را فراهم کرده است.

در این دیدار رسول زرگرپور، استاندار معرفی شده از طرف وزارت کشور قبول این مسئولیت را ادای دین به مردم زادگاهش دانست و گفت: تا زمانی که بتوانم برای این استان مفید باشم و دین خود را ادا کنم از تلاش دست بر نخواهم داشت.

وی بیان داشت: هدف همه ما پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی است لذا در اجرای این اهداف سلیقه ها و نظرات مختلفی به وجود می آید که از جنابعالی می خواهیم در این مسیر ما را از ارشادات خود بی بهره نگذارید.