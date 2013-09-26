خواجه نصیرالدین طوسی حکومت کفر را به حکومت اسلامی تبدیل کرد/ نقش خواجه نصیر در گسترش اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نجم الدین طبسی در نشست علمی «نقش سلفیها در سقوط بغداد و نقش خواجه نصیرالدین طوسی در گسترش اسلام» که پیش از ظهر پنج شنبه با هدف حمایت از تشیع و روحانیت تشیع با حضور جمعی از محققان تاریخ اسلام در سالن همایش پژوهشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد؛ اظهار داشت: خواجه نصیرالدین طوسی بعد از حملات سنگین سلفیها توانست دوباره حیثیت و فرهنگ را اعاده کرد به گونهای که قابل قیاس با حکومت عباسی نبود و اگر بگوییم در سقوط بغداد نقش داشته است نقش اصلاحی داشته و نه تخریبی و این مسئله سلفیها را بسیار حساس کرد و اتهاماتی به او زدند.
وی با بیان اینکه خواجه نصیرالدین طوسی عالمی متعبد و فقیهی دانا بود؛ افزود: تاسیس رصدخانه مراغه، جمع آوری 400 هزار کتاب نسخ خطی به سرقت رفته، تربیت شاگردان متعدد، حفظ بسیاری از نفوس از فعالیتهایشان و حفظ عالمان دینی از جمله فعالیتهای بسیار ارزنده این دانشمند برجسته است.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ابن القمی پنج سال پس از سقوط بغداد متولد شده است، یادآور شد: سلفیها به دنبال خلیفه ضعیفی بودند که بتوانند توطئههای خود ا به او القا کنند و این مسئله را خودشان در کتابهایشان عنوان میکنند و این نشان میدهد که ابن القمی متهم نبوده و برای این بیان 100 مدرک و دلیل وجود دارد.
سلفیها بانی جنایت بزرگ بغداد هستند
وی ابراز کرد: سلفیها، گروهک افراطی اهل سنت بانی جنایت بزرگ بغداد هستند و اتهاماتی که در این باره سلفیها به ابن القمی و خواجه نصیرالدین طوسی وارد میکنند، دورغی بیش نیست.
آیت الله طبسی ضمن انتقاد از اینکه چرا از شخصیت بزرگ خواجه نصیر در برابر تهاجم سلفیها دفاع نمیکنیم؛ عنوان کرد: در زمان سقوط بغداد سه چهارم بلاد اسلامی اشغال شده بود و فقط شهر بغداد مانده بود و این مسئله نشان میدهد که اشغال بغداد کاری سخت برای آنها نبود.
وی با بیان اینکه اهل سنت در طول تاریخ جنایتهای بسیاری را انجام داده است؛ یادآور شد: سلفیها با تندروی حکومت را در دست گرفته و زمینه حمله را فراهم کردند به گونهای که خانهها را آتش زندند و زنان را در جایگاههای کنیزان قرار دادند و بازارها را به غارت بردند.
عوامل سقوط بغداد
این پژوهشگر علوم اسلامی تصریح کرد: فساد حاکمیت بغداد، فساد حکومت و اعمال ناشایست آن و ظلم و جنایتی که به مردم روا کردند موجب سرنگونی و سقوط بغداد شد و در واقع خود کسانی که حکومت را برپا کرده بودند زمینه سقوط آن را فراهم کردند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا خواجه نصیرالدین طوسی با هلاکوخان ارتباط داشته است یا نه عنوان کرد: در زمان سقوط بغداد خواجه نصیر الدین طوسی اسیر بود و یک انسان اسیر قطعا نمیتواند ارتباط با مقام بالا داشته باشد و کسانی که این مسئله را بیان میکنند باید با مدرک سخن بگویند در حالی که مدرکی نیز ندارند.
استفاده از ابزار فرهنگی برای اعاده حیثیت و فرهنگ
آیت الله طبسی بیان کرد: خواجه نصیر وقتی متوجه شد که نمیتواند در برابر آن سیر به صورت فیزیکی و نظامی کاری انجام دهد به صورت فرهنگی با آن برخود کرد به گونهای موجب شد بسیاری مسلمان شوند و با این عمل خود معادله سلفیها را تغییر داد.
وی یادآور شد: ما در زمینه تبیین مبانی و حقایق از خواجه نصیرالدین طوسی وظیفه داریم و در این باره بسیار کوتاهی کردهایم.
کارشناس ارزیاب علمی پژوهشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه در حال حاضر نیز جنایات سلفیها ادامه دارد؛ افزود: سلفیها به نام دین جنایتهایی انجام میدهند که یهودیان با کفر خود آن اعمال را انجام ندادند و هتک نوامیس یکی از اعمال ناشایست آنها است که نام آن را جهاد نکاح گذاشتهاند.
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