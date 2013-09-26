دستور رییس جمهور در زمینه عفاف روی زمین نماند/ در هشت سال گذشته توجهی به حجاب نشد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز همایش عفاف و حجاب با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، سرهنگ مرتضی مومنی فر فرمانده سپاه ناحیه ورامین، فرماندهان گردان الزهرا و جمعی از خواهران و بانوان محجبه و بسیجی شهرستان ورامین در حسینیه شهدای گمنام ورامین برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام سید محسن محمودی با اشاره به اهمیت حجاب در قرآن و روایات اسلامی اظهار داشت: قرآن کریم و ائمه معصومین زنان را به حفظ حجاب توصیه کردند و به کسانی که حریم عفت وحیا را پاسداری می کنند وعده بهشت داده شده است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: امروز حفظ حجاب به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ایستادگی و مقاومت ملت ایران در مقابل تهاجم و هجمه دشمنان انقلاب و اسلام است.

وی عنوان کرد: استکبار جهانی و دشمنان اسلام در اندلس والجزایر نیز با بی عفت کردن زنان،به جنگ اسلام رفتند و توانستند به موفقیت برسند.

حجت الاسلام محمودی ادامه داد: مهمترین وصیت شهدا به زنان و بانوان، حفظ حجاب است و همه زنان غیرتمند ایران اسلامی وظیفه دارند تا از آرمانها و ارزشهای شهدا با رعایت حجاب خود پاسداری کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران یادآور شد: متأسفانه در دولت اصولگرای عدالت محور، به مسئله حجاب وعفاف توجه لازم نشد و قطعا خداوند از کسانی که در این زمینه کوتاهی کردند نخواهند گذشت.

این فعال فرهنگی با تقدیر از دستور رییس جمهور در زمینه عفاف و حجاب اظهار داشت: امیدواریم دولتمردان یازدهم، دستور رییس جمهور در زمینه عفاف و حجاب را عملیاتی کنند و نگذارند این دستور روی زمین بماند.

حجت الاسلام محمودی تأکید کرد: زنان شهرستان ورامین که همواره در زمینه پایبندی به ارزشهای اسلامی و الهی زبانزد بوده اند، باید در زمینه رعایت حجاب و عفاف نیز در سطح کشور بدرخشند و باردیگر نشان دهند که پیرو مکتب اهل بیت هستند.