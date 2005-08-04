احتمال زنده بودن سفير سابق مصر در بغداد // افشاي هماهنگي موساد با تروريست هاي عراقي در برابر ارائه تسهيلات براي انفجارها در شرم الشيخ

به گزارش خبرگزاري مهر ، نشريه الاسبوع چاپ قاهره ، سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي " موساد" را به هماهنگي با گروه هاي تروريستي در عراق براي ربودن ايهاب الشريف رئيس سابق هيات ديپلماتيك مصر در بغداد در مقابل كمك به اين گروه تروريستي در اجراي انفجارهاي شرم الشيخ كه در 23 ژولاي (اول مرداد) رخ داد ، متهم كرد.



الاسبوع كه اطلاعات خود را به منابع مهمي كه هويت آنها را فاش نكرد، نسبت داده است، نوشت : ربوده شدن ايهاب الشريف به دست يكي از گروه هاي تروريستي در عراق در مقابل ارائه تسهيلات از سوي سازمان موساد اسرائيل به برخي از عناصر اين گروه تروريستي در ضربه زدن به موسسات توريستي و گردشگري و كشتار غير نظاميان در شرم الشيخ صورت گرفت.



اين نشريه مصري نوشت : اين اطلاعات تصريح مي كند كه ايهاب الشريف سفير ربوده شده مصري ممكن است همچنان در قيد حيات باشد و چه بسا اين مساله باعث شد تا احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر در برابر كميته امور عربي وامنيت ملي پارلمان مصر تاكيد كند كه احتمال قتل الشريف 94 درصد و احتمال زنده بودن وي 6 درصد است.



اين نشريه به استناد برخي منابع سياسي مهم در عراق نوشت : سازمان موساد قصد دستگيري ايهاب الشريف كاردار سابق سفارت مصر در تل آويو و بازجويي از وي را داشت زيرا او توانسته بود از برخي مسئولان اسرائيلي اطلاعات خطرناكي درباره تسليحات نظامي و برخي تحولات جديد در برنامه هسته اي اسرائيل بدست آورد.



بر اساس اطلاعات اين نشريه كه طرف هاي ذيربط مصري پس از دريافت آن از منابع مهم درعراق به دقت آن را بررسي مي كنند فاش شد كه پس از بازگشت ايهاب الشريف از تل آويو به قاهره ، وي توانست اطلاعاتي را از دو تن از افسران بلندپايه اسرائيلي بدست آورد كه به امنيت ملي اسرائيل ضربه مي زد و مربوط به تركيبات جديد برنامه هسته اي اسرائيل كه همچنان در حالت فوق العاده سري قرار دارند و فقط طي دو سال گذشته آنها را توليد كرده است، مي شد.



الاسبوع نوشت : اين اطلاعات به اين اشاره مي كند كه اين دو افسر اسرائيلي كه بازداشت شده اند و تحت فشاردستگاه هاي امنيتي اسرائيل اعتراف كرده اند كه ايهاب الشريف آنها را به خدمت گرفته است و اين اطلاعات را از طريق يكي از واسطه ها بدست آورده است و عملياتي را كه الشريف در اسرائيل رهبري كرد نام " الام" (عمليات مادر) بر آن نهاد اما در زماني كه سازمان جاسوسي اسرائيل در حال تحقيق دراين باره بود مصر الشريف را از تل آويو خارج كرد.



البته مصر هرگونه اطلاعات اسرائيل در اين زمينه را تكذيب كرد و آن را بي پايه و اساس دانست و اينجا بود كه اسرائيلي ها تصميم گرفتند ايهاب الشريف را در هر كشوري كه براي انجام فعاليت ديپلماتيك اعزام شود، ترور كنند.



در اين گزارش آمده است كه اسرائيلي ها با يك گروه تروريستي در عراق براي ربودن ايهاب الشريف توافق مي كنند اما اين گروه از اسرائيل مي خواهد در مقابل براي آنها زمينه انجام عمليات تروريستي بزرگي را در شرم الشيخ مصر فراهم كند و اگرچه اسرائيل در آغاز در اين تصميم به دليل وجود گردشگران اسرائيلي در اين منطقه مردد بود اما در نهايت از اين گروه تروريستي خواست كه عمليات خود را در قاهره يا الغردقه انجام دهند اما گروه تروريستي بر اينكه اين عمليات در شرم الشيخ باشد پافشاري كرد.



به نوشته اين نشريه در نهايت اسرائيل با اين درخواست گروه تروريستي موافقت كرد و آنگاه از توريست هاي اسرائيلي خواست يك هفته پيش از اين عمليات از سفر به شرم الشيخ خودداري كنند زيرا قرار است آن منطقه هدف حمله تروريستي قرار بگيرد.

به نوشته الاسبوع، موساد منطقه اي را كه تروريست ها در شرم الشيخ دست به عمليات بزنند، خود انتخاب كرد تا تعداد زيادي از مصري ها وگردشگران خارجي كشته شوند، و سپس درخواست كرد الشريف به عناصر اطلاعات تل آويو در عراق تحويل داده شود تا زمينه انتقالش به اسرائيل فراهم شود و از او بازجويي به عمل آيد و اگر حكم اعدام بر وي جاري شود به بغداد بازگردانده شود تا آن گروه تروريستي مسئوليت اين اقدام را با نشان دادن فيلم ويديويي برعهده گيرد.



شايان ذكر است در انفجارهاي شرم الشيخ كه صدها كشته و زخمي به جا گذاشت حتي يك توريست اسرائيلي هم كشته و يا زخمي نشد.