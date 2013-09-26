به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاجی مظفری ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سازمان بهزیستی فعالیت‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری انجام داده است و در حوزه توانبخشی حدود 20 هزار نفر، معلولان ذهنی 65 هزار نفر، معلولان جسمی 10 هزار نفر، ناشنوایان سه هزار نفر و سالمندان سه هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.

وی گفت: در استان قم حدود 80 هزار نفر سالمند زندگی می‌کنند که از این میزان حدود سه هزار نفر شرایط خاص دارند که از طریق سازمان بهزیستی حمایت می‌شوند.

حاجی مظفری با اشاره به اقدامات بهزیستی استان قم برای حمایت از زنان سرپرست خانواده افزود: هم اکنون حدود 2 هزار و 300 خانوار تحت پوشش این سازمان قرار دارند که سالانه حدود 150 خانواده از این لیست خارج و خانوارهای دیگر جایگزین می‌شوند.

وی با اشاره به افزایش میزان طلاق در استان قم در سال 91 در مقایسه با سال 90 افزود: متاسفانه این موضوع علل متفاوتی دارد که باید بر روی آن برنامه ریزی لازم انجام گیرد.

مدیر کل بهزیستی قم با اشاره به اینکه انجام اقدامات پیشگیرانه مورد توجه ویژه قرار گرفته است بیان کرد: انجام اقدامات پیشگیرانه از بروز آسیب‌ها در حوزه‌های توانبخشی و اجتماعی جلوگیری می‌کند.

وی گفت: در سال 91 نزدیک به 250 هزار نفر از خدمات پیشگیرانه بهزیستی بهره‌مند شدند.

حاجی مظفری با اشاره به توسعه مراکز مشاوره ژنتیک در پیشگیری از معلولیت‌ها افزود: در بحث غربال‌گری شنوایی نیز در استان قم طی 2 سال گذشته اقداماتی انجام شده و تمامی متولدین استان را تحت پوشش قرار داده است و 123 نوزاد پس از شناسایی اختلال شنوایی تحت درمان قرار گرفتند.

مدیر کل بهزیستی قم بیان کرد: طرح بینایی سنجی به منظور پیشگیری از تنبلی چشم در قم اجرا می‌شود که طی 2 سال گذشته 900 اختلال بینایی شناسایی و در چرخه درمان قرار گرفتند.

وی ادامه داد: 10 مرکز توسعه و 2 مرکز با رویکرد اسلامی در قم راه اندازی شده است.

کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر

حاجی مظفری در خصوص مواد مخدر افزود: در استان قم درصد درگیری با مواد مخدر بالاست و سن اعتیاد نیز کاهش یافته است و نوع مواد نیز تغییر یافته و مواد صنعتی جایگزین مواد سنتی شده است.

تلاش برای گسترش مصرف شیشه در میان خانم‌ها

وی ادامه داد: متاسفانه در حال تلاش برای گسترش مصرف شیشه در میان خانم‌ها هستند که اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه توسط بهزیستی انجام شده است.

مدیر کل بهزیستی استان قم گفت: در بحث درمانی مصرف مواد مخدر به توسعه مراکز ترک اعتیاد اقدام شده است و نزدیک به 10 مرکز سرپایی در قم در این زمینه در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: در این مراکز در نزدیک به 15 درصد تداوم و پاکی ایجاد می‌شود.

حاجی مظفری گفت: در بحث پیشگیری از اعتیاد نیز در 23 محله استان قم و هشت محله روستایی مراکزی به منظور گسترش آگاهی مردم در زمینه اعتیاد به مواد مخدر فعالیت می‌کنند.

وی در خصوص اقدامات بهزیستی در زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر افزود: مرکزی که گنجایش 100 نفر دارد برای معتادان پرخطر در نظر گرفته شده است که در این مراکز لباس، خوراک، خوابگاه و سرنگ به آن‌ها داده می‌شود.

مدیر کل بهزیستی قم بیان کرد: غربال‌گری بچه‌های اوتیسم توسط بهزیستی انجام خواهد شد که شناسایی این کودکان اقدامی سخت است و پس از شناسایی در چرخه درمان قرار خواهند گرفت.

