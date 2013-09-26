300 نفر از کارکنان قضایی گلستان از ایثارگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضليان ظهر پنجشنبه در ششمين همايش تجليل از ايثار گران دستگاه قضايي و ادارات كل سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه استان گلستان ضمن تبريك ايام هفته دفاع مقدس گفت: ارزشهايي كه در طول دفاع مقدس خلق شد كم نظير و بي نظير است.

وي افزود: جهاد، ايثار ، مقاومت و پايداري نشات گرفته از فرهنگ ايثارگري و چنين باورهايي است، همه اينها به بركت فرهنگ متعالي اسلام و رهبري هاي داهيانه امام و در سايه اتحاد و انسجام ملي خاصل شده است.

فاضليان ادامه داد: جامعه باور دارد كه نجات بخش او فرهنگ ايثارگري است كه هميشه در كشور جريان داشته است و ادامه دارد.

وي تاكيد كرد: ايثارگران بايد اين تجربه ها را به نسل هاي آينده انتقال دهند ، اين نسل ها انقلاب، دفاع مقدس و امام راحل را درك نكرده اند و بايد از طريق ايثارگران به اين ارزش ها پي ببرند.

فاضليان در ادامه گفت: رعايت كامل شئونات جانبازي و ايثارگري ازوظايف اصلي آنها است،فرهنگ ايثار و ايثارگري تنها ارزش موثر در فرهنگ ماست و رواج فرهنگ ايثار و ايثارگري مي تواند روابط انسان ها را عميق تر كند، ايثار گران دين خود را به طور كامل ادا كردند زيرا حفظ انقلاب سخت تر از ايجاد انقلاب است.

رئيس كل دادگستري گلستان اذعان كرد: همه مسئولين مكلفند بستر لازم براي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار گري را ايجاد كنند و ايثارگران و خانواده هاي شهدا، ارزشها و سرمايه هاي ارزشمند معنوي هستند كه بايد به آنها توجه كنيم.

وي يادآور شد: هر چيز ارزشمندي تكليف سنگين تري دارد، مشكلات را بايد با تلاش به فرصتي براي خدمت تبديل كنيم.