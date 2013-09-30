هشدارهای 15 سال پیش آب امروز جدی شد/ سدسازی کار سختی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی بر لزوم توجه بیش از پیش به دیدگاه های کارشناسی در تمامی تصمیم گیری های بخش آب کشور تأکید کرد. میدانی گفت: در آغاز تمایلی به پذیرش مسئولیت آب و آبفای وزارت نیرو نداشتم، اما با حمایت ها و تشویق های فراوان پیشکسوتان و کارشناسان صنعت آب و اعتماد وزیر نیرو به ابن جانب، توکل به خدا کرده و مسئولیت معاونت آب و آبفا را پذیرفتم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از سابقه 27 ساله حضور خود در بخش آب به عنوان عاملی برای اطلاع دقیق از مسائل و مشکلات این بخش خبر داد و افزود: هشدارهایی که در ده پانزده سال گذشته از سوی برخی از دلسوزان کشور در زمینه مسائل آب کشور مطرح می شد، امروز به وقوع پیوسته و مشکلات متعددی پیش روی ما قرار گرفته است.

میدانی خاطر نشان کرد: سال ها است که حرف های خوب فراوانی راجع به آب زده می شود و امروز، روز عمل است. وی افزود: ساختن سد با در اختیار داشتن منابع مالی کار سختی نیست؛ اما در حوزه های غیرسازه ای کار زیادی نشده است.

وی بر لزوم توجه بیش از پیش به دیدگاه های کارشناسی در تمامی تصمیم گیری های بخش آب کشور تأکید کرد و گفت: لازم است که مرور و تأملی در کارها و اقدامات گذشته بخش آب داشته باشیم تا ببینیم در کدام حوزه ها نیاز به اصلاح روندها و امور وجود دارد. در این خصوص، ضرورت دارد که کارشناسان بتوانند با شهامت دیدگاه هایشان را مطرح کنند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: بسیاری اوقات می بینیم که حتی مسئولان رده بالا و خواص کشور نیز از مسائل آب کشور آگاهی ندارند و لازم است که ارتقای آگاهی ها را هم برای عامه مردم و هم برای نخبگان و خواص جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دهیم.

میدانی تصریح کرد: برای مدیریت بر منابع حیاتی و حساس آب کشور و برگرداندن قطار آن به ریل خود نیازمند مدیران و کارشناسانی متخصص و باتجربه هستیم که از عظمت کار نهراسند و خود را برای فعالیت در عرصه ای وسیع و مهم آماده کرده باشند.

