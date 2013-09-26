به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر امروز در محل سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس برگزار شد، رئیس اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان قدس با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت شهدای آن دوران، اظهار داشت: یکی از بهترین راه‌ها برای نشان دادن شجاعت و رشادت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس هنر است.

رضا کرم آبیان افزود: سرودهای انقلابی که آن سال ها خوانده می‌شد گواه این است که هنر نقش مهمی در تهییج جوانان برای حضور در جبهه های حق علیه باطل و افزایش شور و شوق مردم برای کمک به رزمندگان را داشته است.

وی متذکر شد: برای تولید هرچه بیشتر آثار ارزشمند راجع به دفاع مقدس باید زیرساخت مناسبی فراهم کرد زیرا از هنر به ویژه شعر می توان بهره های بیشتری برای ترویج فرهنگ دفاع، ایثار و شهادت برد و هنرمندان و شاعران می توانند به نحو مطلوب مردم را با آموزه های دفاع مقدس آشنا کنند.

در ادامه مراسم مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، عنوان کرد: هفته دفاع مقدس زمان بسیار مناسبی برای گرامیداشت رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس است و رشادتها و شجاعتهای آنان باید به نحوه بسیار مطلوب به جوانان منتقل شود.

مریم فهیم دانش ادامه داد: هدف از برگزاری این مراسم ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و زنده نگه داشتن آموزه های دفاع مقدس است زیرا هنرمندان، پاسداران خط مقدم جنگ نرم هستند و باید از این ابزار کارساز برای ترویج فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس استفاده مطلوب کرد.

این محفل شعرخوانی به مدت سه روز در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می شود و حضور در آن برای عموم آزاد است.