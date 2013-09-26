ملت ایران صلح خواه است/ لزوم انتقال ارزشهای دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيدكاظم نورمفيدي ظهر پنجشنبه در ششمين همايش تجليل از ايثارگران دستگاه قضايي و ادارات كل سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه استان گلستان گفت: رژيم بعث به ايران و در اصل به انقلاب حمله كرد چرا كه رهبري مثل امام راحل(ره) كه از تبار پيامبران بود، داشتيم.

وي افزود: شعارهاي انقلاب در واقع همان شعار هايي بود كه انبيا‌ء داشتند اما به روز شده و به زبان روز بود و شعار نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي در حقيقت همان لا اله الا الله است.

نورمفيدي ادامه داد: نظام با آن رهبر، شعارها و مردمي كه براي اسلام و ارزشهاي اسلامي انقلاب كردند طبيعي بود كه نمرودهاي زمان بر برابرش قد علم كنند و با آنکه زمان عوض مي شود اما واقعيت هاي تاريخي عوض نمي شوند.

وي تصريح كرد: ما طالب چيزي مثل جنگ نبوديم اما تعابيري در قرآن هست كه از آنها استفاده مي شود كه سعادتها، پيشرفت ها، تعالي و ترقي ها همه از بطن و متن گرفتاري ها و مشكلات پيدا مي شوند و جامعه اي كه در حال رفاه باشد، پيشرفت نمي كند.

وي اذعان كرد: شخصيت هاي ايثارگر اگر نباشند شايد ديگر مفاخر نيز بوجود نيايند، اينها الگو هاي ما هستند و بايد وارد كتاب هاي مدارس شوند و نوجوانان با اين افراد آشنا شده و با انان عجين شوند.

نور مفيدي با تاکید بر انتقال ارزشهای دفاع مقدس خاطر نشان كرد: ايثارگران بايد به عنوان يك فرهنگ به نسل هاي ديگر منتقل شوند تا نسل سوم ما كه انقلاب، جنگ تحميلي و امام خميني(ره) را درك نكردند به شكلي با انان آشنا شوند در غير اينصورت ممكن است پايشان بلغزد.

خطيب جمعه گرگان اضافه كرد: انقلاب با رفتن امام خميني(ره) تمام نشده و تمام نيز نخواهد شد و مشكلات ابتداي انقلاب نيز هنوز تمام نشده است.

وي با اشاره به سفر رييس جمهور به مقر سازمان ملل گفت: آمريكا به دنبال اينست كه با ايران كنار بيايد و منظور رهبری از نرمش قهرمانانه، نرمش سازشكارانه نیست، زیرا، ملت ايران، ملت بزرگ و ريشه داري است كه با تهديد و ارعاب نمي توان با انها صحبت كرد بلكه بايد با تكريم و احترام با انها برخورد شود.