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۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

آیت الله نورمفیدی:

ملت ایران صلح خواه است/ لزوم انتقال ارزشهای دفاع مقدس

ملت ایران صلح خواه است/ لزوم انتقال ارزشهای دفاع مقدس

گرگان - خبرگزاری مهر: نماينده ولي فقيه در استان گلستان گفت: ملت ايران، صلح جو و صلح خواه است و دفاع مقدس چيز هاي زيادي براي ما به ارمغان آورد كه يكي از آنها رو شدن استعداد ها بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيدكاظم نورمفيدي ظهر پنجشنبه در ششمين همايش تجليل از ايثارگران دستگاه قضايي و ادارات كل سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه استان گلستان گفت: رژيم بعث به ايران و در اصل به انقلاب حمله كرد چرا كه رهبري مثل امام راحل(ره) كه از تبار پيامبران بود، داشتيم.

وي افزود: شعارهاي انقلاب در واقع همان شعار هايي بود كه انبيا‌ء داشتند اما به روز شده و به زبان روز بود و شعار نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي در حقيقت همان لا اله الا الله است.
 
نورمفيدي ادامه داد: نظام با آن رهبر، شعارها و مردمي كه براي اسلام و ارزشهاي اسلامي انقلاب كردند طبيعي بود كه نمرودهاي زمان بر برابرش قد علم  كنند و با آنکه زمان عوض مي شود اما واقعيت هاي تاريخي عوض نمي شوند.
 
وي تصريح كرد: ما طالب چيزي مثل جنگ نبوديم اما تعابيري در قرآن هست كه از آنها استفاده مي شود كه سعادتها، پيشرفت ها، تعالي و ترقي ها همه از بطن و متن گرفتاري ها و مشكلات پيدا مي شوند و جامعه اي كه در حال رفاه باشد، پيشرفت نمي كند.
 
وي اذعان كرد: شخصيت هاي ايثارگر اگر نباشند شايد ديگر مفاخر نيز بوجود نيايند، اينها الگو هاي ما هستند و بايد وارد كتاب هاي مدارس شوند و نوجوانان با اين افراد آشنا شده و با انان عجين شوند.
 
نور مفيدي با تاکید بر انتقال ارزشهای دفاع مقدس خاطر نشان كرد: ايثارگران بايد به عنوان يك فرهنگ به نسل هاي ديگر منتقل شوند تا نسل سوم ما كه انقلاب، جنگ تحميلي و امام خميني(ره) را درك نكردند به شكلي با انان آشنا شوند در غير اينصورت ممكن است پايشان بلغزد.
 
خطيب جمعه گرگان اضافه كرد: انقلاب با رفتن امام خميني(ره) تمام نشده و تمام نيز نخواهد شد و مشكلات ابتداي انقلاب نيز هنوز تمام نشده است.
 
وي با اشاره به سفر رييس جمهور به مقر سازمان ملل گفت: آمريكا به دنبال اينست كه با ايران كنار بيايد و منظور رهبری از نرمش قهرمانانه، نرمش سازشكارانه نیست، زیرا، ملت ايران، ملت بزرگ و ريشه داري است كه با تهديد و ارعاب نمي توان با انها صحبت كرد بلكه بايد با تكريم و احترام با انها برخورد شود.
کد مطلب 2143490

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