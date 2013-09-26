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۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

آخوندی عنوان کرد:

حمایت از شرکتهای سهامی عام در حوزه حمل و نقل

حمایت از شرکتهای سهامی عام در حوزه حمل و نقل

اهواز - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی گفت: به منظور توسعه کشور، این وزارتخانه از شرکت های سهامی عام در حوزه راه حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی ظهر پنجشنبه ضمن بازدید از بندر امام خمینی (ره) در نشستی با حضور فعالان حوزه حمل و نقل و اقتصادی عنوان کرد: مدیران بخش خصوصی باید حس تعلق به زندگی درون شهری داشته باشند و درصدد باشند تا چهار شهر را دگرگون کنند.

وی افزود: وزرات راه و شهرسازی در راستای رونق بخش خصوص تا آنجایی که در توان دارد، امکانات در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری  قرار می دهد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از تشکل ها و شرکتها سهامی عام در حوزه حمل و نقل حمایت می شود، اظهار کرد: برای انجام کارهای بزرگ به شرکت های بزرگ مقیاس نیاز است.

آخوندی با تاکید بر اینکه بحث رقابت در حوزه حمل و نقل از نظر توسعه، سلامت، ارتقای کیفیت و رضایتمندی مشتریان بحث بسیار جدی است، گفت: وزارت راه تلاش دارد تا مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را رفع کند.   

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر استفاده از منابع بانک به دلیل بعضی سیاستهای غلط امکان پذیر نیست، تامین مالی شرکتها باید از طریق بازارهای سرمایه صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه بخش خصوصی حمایتهای خوبی را از حمل و نقل ترکیبی انجام داده است. همچنین آشنا شدن با علم روز دنیا در این خصوص باعث افزایش سهم ایران در اقتصاد جهان خواهد شد.

کد مطلب 2143499

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