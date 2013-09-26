حمایت از شرکتهای سهامی عام در حوزه حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی ظهر پنجشنبه ضمن بازدید از بندر امام خمینی (ره) در نشستی با حضور فعالان حوزه حمل و نقل و اقتصادی عنوان کرد: مدیران بخش خصوصی باید حس تعلق به زندگی درون شهری داشته باشند و درصدد باشند تا چهار شهر را دگرگون کنند.

وی افزود: وزرات راه و شهرسازی در راستای رونق بخش خصوص تا آنجایی که در توان دارد، امکانات در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار می دهد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از تشکل ها و شرکتها سهامی عام در حوزه حمل و نقل حمایت می شود، اظهار کرد: برای انجام کارهای بزرگ به شرکت های بزرگ مقیاس نیاز است.

آخوندی با تاکید بر اینکه بحث رقابت در حوزه حمل و نقل از نظر توسعه، سلامت، ارتقای کیفیت و رضایتمندی مشتریان بحث بسیار جدی است، گفت: وزارت راه تلاش دارد تا مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را رفع کند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر استفاده از منابع بانک به دلیل بعضی سیاستهای غلط امکان پذیر نیست، تامین مالی شرکتها باید از طریق بازارهای سرمایه صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه بخش خصوصی حمایتهای خوبی را از حمل و نقل ترکیبی انجام داده است. همچنین آشنا شدن با علم روز دنیا در این خصوص باعث افزایش سهم ایران در اقتصاد جهان خواهد شد.